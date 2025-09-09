Facundo aclara la polémica llamada a Delia en La Casa de los Famosos: “Creo que marqué a las pizzas”

Facundo vivió un momento inesperado dentro de La Casa de los Famosos México 2025 cuando, tras elegir renunciar a 30 mil pesos para hablar con su prometida Delia García, la llamada fue contestada por un hombre.

La escena rápidamente se viralizó y levantó especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

El conductor rompió el silencio en una transmisión con Marie Claire Harp y aclaró con humor lo sucedido:

Facundo vivió un momento inesperado dentro de La Casa de los Famosos México 2025. / IG

“Creo que marqué a las pizzas. Cuando me contestó un güey fue como ‘acabo de perder 30 mil varos’…”

Por su parte, Delia García también se pronunció en redes sociales para aclarar lo ocurrido y restar importancia a la controversia.

“Aquí les voy a aclarar quién era ese hombre… Fíjense, no tengo idea, no sé quién era… yo sabía perfecto de esa llamada”.

La conductora agregó que durante la breve comunicación sí alcanzó a expresar su cariño, aunque algunos televidentes consideraron fría su reacción:

“Hola, te amo… pero estaba muy nerviosa y la llamada fue demasiado corta”.

El incidente desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron a Delia mientras otros respaldaron la versión de Facundo. Marie Claire Harp, quien estuvo presente en la conversación, afirmó que la producción había avisado previamente a Delia de la llamada, lo que refuerza que se trató de un malentendido técnico más que de un problema personal.

El incidente desató una ola de comentarios en redes sociales. / Captura de pantalla