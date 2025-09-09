Cómo cuidar a tu perrito durante las Fiestas Patrias: consejos para protegerlos de la pirotecnia

Las celebraciones patrias son sinónimo de desfiles, comida, música… ¡y fuegos artificiales! Pero mientras disfrutamos del espectáculo, nuestros perritos pueden pasar un mal rato debido a los ruidos fuertes de la pirotecnia. Por eso, es importante tomar medidas para que los perros se mantengan tranquilos y seguros durante estas fechas.

Los perritos pueden pasar un mal rato debido a los ruidos fuertes de la pirotecnia/iStock

Consejos para cuidar a tu perrito

Crea un espacio seguro: Designa un lugar dentro de la casa donde tu perro se sienta protegido, como su cama o una habitación sin ventanas.

Coloca mantas o juguetes que le resulten familiares y confortables. Mantén la calma: Evita gritar o regañar a tu perro cuando se asuste. Tu actitud tranquila lo ayudará a sentirse seguro. Usa sonidos de fondo: Música suave o televisión encendida puede ayudar a disimular el ruido de los fuegos artificiales y reducir su estrés. Evita sacar a tu perro durante la pirotecnia: Paseos durante los fuegos artificiales pueden ser peligrosos; los perros pueden asustarse y huir. Identificación actualizada: Asegúrate de que tu perro tenga collar con placa y chip por si llega a escaparse. Consulta con el veterinario: Si tu perro tiene miedo extremo, el veterinario puede recomendar técnicas de desensibilización o medicamentos para mantenerlo calmado de manera segura.

Sigue las recomendaciones para mantener a tus perritos a salvo y seguros / iStock

Señales de estrés a vigilar

Temblor, jadeo excesivo o esconderse constantemente.

Ladridos o aullidos inusuales.

Pérdida de apetito o vómitos.

Reconocer estas señales te permitirá actuar a tiempo y brindar apoyo emocional a tu mascota.

Es importante cuidar a nuestros perritos del estrés por la pirotecnia/iStock

Aunque las Fiestas Patrias son para celebrar, también es importante cuidar a nuestros perritos del estrés por la pirotecnia. Con estos consejos, podrás mantenerlos tranquilos, seguros y felices mientras disfrutas del ambiente festivo.