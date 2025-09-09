Cómo cuidar a tu perrito durante las Fiestas Patrias: consejos para protegerlos de la pirotecnia

Te contamos cómo proteger a tu mascota y mantenerla tranquila y segura

Laura Reyes Medrano
9 de Septiembre de 2025
Cómo cuidar a tu perrito durante las Fiestas Patrias: consejos para protegerlos de la pirotecnia
Durante las celebraciones patrias, la pirotecnia puede generar estrés y miedo en los perritos | iStock

Las celebraciones patrias son sinónimo de desfiles, comida, música… ¡y fuegos artificiales! Pero mientras disfrutamos del espectáculo, nuestros perritos pueden pasar un mal rato debido a los ruidos fuertes de la pirotecnia. Por eso, es importante tomar medidas para que los perros se mantengan tranquilos y seguros durante estas fechas.

Los perritos pueden pasar un mal rato debido a los ruidos fuertes de la pirotecnia/iStock
Consejos para cuidar a tu perrito

  1. Crea un espacio seguro:

    • Designa un lugar dentro de la casa donde tu perro se sienta protegido, como su cama o una habitación sin ventanas.

    • Coloca mantas o juguetes que le resulten familiares y confortables.

  2. Mantén la calma:

    • Evita gritar o regañar a tu perro cuando se asuste. Tu actitud tranquila lo ayudará a sentirse seguro.

  3. Usa sonidos de fondo:

    • Música suave o televisión encendida puede ayudar a disimular el ruido de los fuegos artificiales y reducir su estrés.

  4. Evita sacar a tu perro durante la pirotecnia:

    • Paseos durante los fuegos artificiales pueden ser peligrosos; los perros pueden asustarse y huir.

  5. Identificación actualizada:

    • Asegúrate de que tu perro tenga collar con placa y chip por si llega a escaparse.

  6. Consulta con el veterinario:

    • Si tu perro tiene miedo extremo, el veterinario puede recomendar técnicas de desensibilización o medicamentos para mantenerlo calmado de manera segura.

Sigue las recomendaciones para mantener a tus perritos a salvo y seguros / iStock
Señales de estrés a vigilar

  • Temblor, jadeo excesivo o esconderse constantemente.

  • Ladridos o aullidos inusuales.

  • Pérdida de apetito o vómitos.

Reconocer estas señales te permitirá actuar a tiempo y brindar apoyo emocional a tu mascota.

Es importante cuidar a nuestros perritos del estrés por la pirotecnia/iStock
Aunque las Fiestas Patrias son para celebrar, también es importante cuidar a nuestros perritos del estrés por la pirotecnia. Con estos consejos, podrás mantenerlos tranquilos, seguros y felices mientras disfrutas del ambiente festivo.

