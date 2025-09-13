Explosión en Iztapalapa: Cifra sube a 13 muertos y 40 hospitalizados

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en la zona de Puente de la Concordia, Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. Este sábado, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la cifra de personas fallecidas subió a 13, mientras 40 continúan hospitalizadas, algunas en estado crítico, y otras 30 han sido dadas de alta.

Una de las últimas víctimas fue Alicia Matías Teodoro, una mujer de 49 años que se convirtió en símbolo de heroísmo tras proteger a su nieta del fuego. “Una mujer que dio su vida por salvar a su nieta", la describió la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Su acto de amor ha dejado una huella profunda”.

Alicia había sido internada en el Hospital Magdalena de las Salinas con quemaduras graves. Su imagen con la pequeña en brazos se volvió viral y generó una ola de solidaridad, pero lamentablemente no resistió las heridas.

Subió a 13 el número de personas fallecidas y que fueron llevadas a un hospital / Redes Sociales

La cifra de muertos sigue creciendo

La Secretaría de Salud Pública local actualizó la información esta mañana en su cuenta oficial de X: “Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta”, detalló la dependencia.

La explosión ocurrió el miércoles por la tarde y dejó cerca de un centenar de personas lesionadas. Las investigaciones apuntan a que el accidente se originó por un choque con un objeto sólido, que derivó en la fuga de gas y posterior explosión. El conductor de la pipa, que también sufrió quemaduras graves, permanece hospitalizado.

La Secretaría de Salud hizo un corte este sábado a las 10 de la mañana / Redes Sociales

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han deslindado responsabilidades. El jueves, la Fiscalía capitalina consideraba como causa principal el exceso de velocidad del conductor. Aún se esperan peritajes y avances que confirmen el origen del estallido.

Mientras tanto, la ciudad sigue de luto y con el corazón roto por la historia de Alicia y de todas las víctimas que siguen luchando por sobrevivir.

Los nombres de los muertos y personas dadas de alta se actualizó / Especial