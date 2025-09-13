Iztapalapa cancela festejos patrios del 15 de septiembre por respeto a víctimas de explosión de pipa

Por respeto a las víctimas de la explosión de la pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, la alcaldía Iztapalapa decidió cancelar la verbena popular del 15 de septiembre. Así lo anunció la alcaldesa Aleida Alavez Ruíz, quien explicó que este año la conmemoración del Grito de Independencia será austera y solemne.

"Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia", declaró la funcionaria local.

La tragedia en el Puente de la Concordia hizo que Iztapalapa esté de luto / Redes Sociales

Además de suspender la verbena principal, también se cancelaron las seis ceremonias que estaban previstas en distintas zonas de la alcaldía. Únicamente se realizará una ceremonia cívica en la explanada central, a la cual está invitada toda la población.

“Será un evento sencillo y significativo, ya que es nuestra oportunidad de rendir homenaje a nuestra patria en un momento de reflexión colectiva”, subrayó Alavez Ruíz.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruíz anunció la cancelación de la verbena popular / Redes Sociales

Izarán bandera monumental en Periférico Oriente

La jornada del 15 de septiembre también contemplará un acto simbólico en la mañana: la izada de la bandera monumental en Periférico Oriente, a la altura de Ermita Iztapalapa. La ceremonia está programada para las 10:00 de la mañana y se realizará como símbolo de unidad ante la tragedia.

“A pesar de la situación, es importante que sigamos enalteciendo nuestros símbolos patrios como un acto de unidad”, enfatizó la alcaldesa. La bandera, que pesa más de 240 kilos, es uno de los emblemas más grandes de la ciudad y su presencia busca recordar la fuerza del pueblo iztapalapense ante la adversidad.

Finalmente, la alcaldesa agradeció a la comunidad por mantenerse unida y solidaria en los días posteriores a la tragedia: “El pueblo iztapalapense ha demostrado una vez más su fuerza, empatía y solidaridad”.

Se izará la bandera el 15 de septiembre en periférico Oriente / Redes Sociales