Fallece Alicia Matías Teodoro, abuelita heroína que salvó a su nieta en la explosión de Iztapalapa

Alicia Matías Teodoro murió la noche del 12 de septiembre | Redes sociales
Laura Reyes Medrano
12 de Septiembre de 2025

Alicia Matías Teodoro murió la noche del 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde estaba internada tras sufrir quemaduras graves en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia. Informaron las autoridades capitalinas.

 

La mujer tenía 49 años y trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el accidente. Alicia se convirtió en un símbolo de valentía al proteger con su cuerpo a su nieta de dos años, salvándole la vida mientras ella sufría graves quemaduras. 

El accidente ocurrió cuando una pipa que transportaba más de 49,000 litros de gas LP volcó cerca del Puente de la Concordia, provocando una explosión masiva con llamas de hasta 30 metros de altura.

Doña Alicia Matías se dio a conocer por salvar a su nieta en la explosión de la pipa/Redes sociales
Reacciones y solidaridad

El heroísmo de Alicia conmovió a todo México. En entrevista para N+, su hija Cinthya Jazmín Carrillo expresó: "Le agradezco mucho a mi mamá por lo que hizo, de salvarle la vida a mi bebé, porque sí fue una heroína para hacer lo que hizo".

Las autoridades continúan brindando atención médica y psicológica a los sobrevivientes, mientras la ciudad lamenta la pérdida de vidas humanas en este trágico accidente.

 

Ciudad de México

