VIDEO: Tráiler con cerdos se voltea en Matehuala y desata rapiña

Un tráiler que transportaba decenas de cerdos volcó sobre la carretera 57, a la altura del entronque al libramiento rumbo a Matehuala, San Luis Potosí, provocando una escena de rapiña que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En videos difundidos se observa cómo habitantes de la zona corrieron hacia el vehículo accidentado para llevarse a los animales, algunos de ellos aún con vida, pese al peligro de cruzar la transitada vialidad.

Las imágenes muestran a pobladores cargando cerdos/Captura de pantalla

Las escenas de rapiña

Las imágenes muestran a pobladores cargando cerdos entre gritos y empujones, sin importar el riesgo de atropellos o de un nuevo accidente. Este hecho generó indignación ciudadana en redes sociales y entre testigos del percance.

En videos difundidos se observa cómo habitantes de la zona corrieron hacia el vehículo/Captura de pantalla

Autoridades llaman a evitar la rapiña

La Secretaría de Seguridad informó que ya se investiga el hecho y exhortó a la población a no participar en este tipo de actos, recordando que, además de constituir un delito de robo, ponen en grave riesgo a las personas que cruzan la carretera y pueden derivar en nuevos percances.

Los llamados de alerta no son nuevos. Este tipo de incidentes de rapiña en carreteras mexicanas se han repetido en los últimos años y han encendido la preocupación de las autoridades, quienes insisten en crear conciencia y sancionar a los responsables.