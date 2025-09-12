¿Por qué Bad Bunny decidió no incluir a Estados Unidos en su gira mundial?

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al revelar que excluyó a Estados Unidos de su última gira de conciertos. ¿La razón? El temor a que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presenten en los recintos durante los shows, poniendo en riesgo a su público.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, comentó el artista de 31 años en una entrevista con la revista i-D.

Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira por temor a redadas del ICE/iStock

No es odio, solo precaución

Bad Bunny aclaró que su decisión no tiene nada que ver con el odio. “Actué allí muchas veces. Todas las actuaciones fueron un éxito. Todas fueron magníficas. Disfruté de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos”, dijo el intérprete, quien ha sabido ganarse a la comunidad latina en todos sus conciertos previos.

Puerto Rico como epicentro

Para compensar la ausencia en EE. UU., Bad Bunny está cerrando su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico, titulada ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, que concluirá el 14 de septiembre de 2025. Este ciclo sirve como preámbulo de su gira mundial y ha sido una verdadera fiesta para los fans locales.

El cantante invita a todos los latinos y puertorriqueños que viven en Estados Unidos a viajar a la isla para verlo en vivo, asegurando que la experiencia será memorable.

Esta serie de shows llega tras el lanzamiento de su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOtoS’/Ig: badbunnypr

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y su tour mundial

Esta serie de shows llega tras el lanzamiento de su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOtoS’, un homenaje a Puerto Rico que mezcla reguetón con ritmos autóctonos como la salsa y la plena.

Su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” arrancará el 21 de noviembre de 2025 y llevará a Bad Bunny por destinos como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia y Perú. Entre el 22 de mayo y el 15 de junio de 2026, hará escala en Barcelona y Madrid, ofreciendo a sus fans europeos una dosis de su energía única.