Carín León hace historia: primer latino en prender la Sphere de Las Vegas

Si pensabas que Carín León ya lo había hecho todo, prepárate: el cantante de Hermosillo será el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, un escenario que parece sacado del futuro y que ha recibido a gigantes como U2, Phish y Dead & Company.

El sonorense llevará el regional mexicano al recinto más futurista del mundo/Ig: carinleonoficial

Fechas y lugar del concierto

Sus conciertos en la Sphere están programados para 11, 12 y 13 de septiembre de 2026,

La Sphere no es cualquier escenario: tiene la pantalla LED de mayor resolución del mundo y un sistema de sonido inmersivo que te hará sentir que la música te abraza. No exageramos, quienes ya han ido dicen que hasta puedes sentir los graves en los huesos.

La esencia de Carín León

Y Carín mantiene su esencia: botas, sombrero y su estilo inconfundible. Además, ha logrado fusionar el regional mexicano con géneros como country, soul y hasta flamenco, algo que pocos artistas se atreven a hacer. Es ese combo de autenticidad + talento + carisma lo que lo ha llevado a este momento histórico.

Sus presentaciones serán en septiembre de 2026/Ig: carinleonoficial

Boletos y consejos para fans

Los boletos estarán en preventa el 23 de septiembre de 2025 y para todo público el 26 de septiembre. Los precios van desde los 176 dólares hasta más de 500, dependiendo de la zona.

Con este show, Carín León no solo pone en alto al regional mexicano, sino que deja claro que lo nuestro puede conquistar cualquier escenario futurista. Prepárense, Las Vegas: habrá sombrero, botas… y mucha fiesta al puro estilo mexicano.