Horarios del Metro y Metrobús CDMX por Fiestas Patrias 2025: ¿qué estaciones cerrarán el 15 y 16 de septiembre?

Si piensas usar el Metro o Metrobús en CDMX durante las fiestas patrias, toma precauciones

Habrá cambios de horario y cierres de estaciones clave | iStock
Laura Reyes Medrano
12 de Septiembre de 2025

Con motivo de las celebraciones patrias en la Ciudad de México, el Metro y el Metrobús ajustarán sus horarios y algunas de sus estaciones permanecerán cerradas los próximos 15 y 16 de septiembre de 2025. Autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Metro de la CDMX ajustará horarios por celebraciones patrias/iStock
Horarios del Metro CDMX

El 15 de septiembre, el Metro operará en su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas.

Mientras que el martes 16 de septiembre, el servicio será de 07:00 a 24:00 horas, debido al desfile militar y a las actividades en la zona centro. Además, se mantendrá el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite ingresar con bicicletas durante todo el día.

Estaciones cerradas en el Metro

La estación Zócalo-Tenochtitlán (Línea 2) permanecerá cerrada el 16 de septiembre desde el inicio de la jornada y hasta nuevo aviso.

Como alternativas para llegar al Centro Histórico, se recomienda utilizar las estaciones: Pino Suárez, Allende, Bellas Artes o San Juan de Letrán, aunque será necesario caminar algunos tramos adicionales.

 

Horarios y cierres en Metrobús

El Metrobús CDMX tendrá horario especial nocturno.

 

 

Las autoridades exhortaron a los usuarios a mantenerse atentos a los avisos en las redes sociales oficiales del Metro y Metrobús, ya que los cierres y restricciones podrían variar conforme avancen las celebraciones.

Con estas medidas, el Gobierno de la CDMX busca garantizar la seguridad de los asistentes al Grito de Independencia y al Desfile Militar del 16 de septiembre, dos de los eventos más concurridos en la capital del país.

