Fiscalía aclara si un BACHE causó la volcadura de la pipa de gas

Las autoridades continúan con los peritajes para deslindar responsabilidades

En redes sociales comenzó a correr el rumor que los daños en la carpeta asfáltica pudieron ocasionar el accidente.
Jorge Reyes Padrón
12 de Septiembre de 2025

Luego del estallido que cimbró el oriente de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina rompió el silencio y descartó que un bache provocara la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Distribuidor Vial La Concordia, en Iztapalapa.

Ante los rumores que circularon en redes sociales, Bertha Alcalde Luján, fiscal general, aseguró que la línea más fuerte de investigación apunta al exceso de velocidad del conductor como la causa principal del accidente.

Se hizo un análisis por parte de nuestros peritos de la vía, no se identificó ningún bache, es importante aclarar eso. Se hicieron fijaciones del terreno. Efectivamente, la información preliminar que tenemos hasta ahora es que el conductor iba a exceso de velocidad. Estamos todavía agotando los peritajes y formalizando los peritajes correspondientes”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La funcionaria explicó que los peritajes abarcan tránsito terrestre, química, valuación, topografía, seguridad industrial y más. Aunque no se ha confirmado del todo el exceso de velocidad, ese es el camino que siguen los peritos.

Chofer grave, pero bajo custodia

En cuanto al estado de salud del conductor de la pipa, la fiscal dijo que es crítico y que hasta ahora no ha podido rendir declaración.

Él no está en calidad de detenido, está en estado de salud muy crítico, existe custodia”, aclaró Alcalde Luján.

Sobre la responsabilidad de la empresa, la fiscal aseguró que sí existe una póliza de seguro vigente respaldada por dos aseguradoras, aunque no se ha precisado el monto.

Gobierno activa limpieza masiva tras la explosión

Mientras las investigaciones continúan, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ejecutó un operativo intensivo para restaurar la zona afectada por la explosión.

El despliegue incluyó:

  • 600 elementos
  • 60 vehículos
  • Jardinería en 700 m²
  • Barrido y lavado de más de 25,000 m²
  • Sustitución de 50 luminarias y mantenimiento de otras 116
  • Instalación de 1,200 metros de cable nuevo

Además, se revisaron puentes peatonales, banquetas, guarniciones y señalizaciones para garantizar la seguridad de los transeúntes. La vialidad ya fue reabierta a la circulación, pero los trabajos continúan.

