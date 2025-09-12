¿Ya hiciste tu Polaroid con tu artista FAV? Así la puedes crear y sus riesgos

Las fotos con famosos hechas con inteligencia artificial son la nueva tendencia

Las redes sociales se están inundando con este tipo de imágenes.
Las redes sociales se están inundando con este tipo de imágenes. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
12 de Septiembre de 2025

Si abriste tus redes y viste que medio mundo ya tiene su Polaroid con Taylor Swift, Bad Bunny o hasta Chabelo, tranquilo: no estás soñando ni viajaste en el tiempo. Lo que estás viendo es obra de Gemini, la inteligencia artificial de Google que ahora genera imágenes hiperrealistas como si hubieras estado ahí, tomándote la selfie más épica de tu vida.

Pero como todo lo que parece perfecto, tiene su lado oscuro. Y no, no es el flash.

Salir con tu celebridad favorita es la nueva tendencia en redes / Redes Sociales
Salir con tu celebridad favorita es la nueva tendencia en redes / Redes Sociales

¿Cómo hacen esas fotos tan reales?

Gemini funciona con prompts, es decir, le das instrucciones detalladas y ella se encarga del resto: te pone abrazando a Dua Lipa en la playa o posando con Peso Pluma en Coachella, estilo retro, con fondo borroso y cara de “nos la pasamos bomba”.

Solo necesitas descargar Gemini Google subir tu foto (mejor si es clara y bien iluminada), describir la escena, coloca el nombre de celebridad favorita y listo. La IA hace la magia.

Por ejemplo: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that girl (poner nombre del artista) hugging me”. Si lo escribes en inglés es mejor.

Y voilà: ya tienes tu fantasía en formato descargable.

Descarga Gemini Google para poder crear tus imágenes de moda / Redes Sociales
Descarga Gemini Google para poder crear tus imágenes de moda / Redes Sociales

¿Y cuál es el problema?

Pues que, mientras tú presumes tu nueva amistad con Belinda, tus datos se van directo a una base de datos que puede usarse para entrenar modelos de IA, y nadie te garantiza que no termines protagonizando un anuncio de chiles rellenos en Uzbekistán.

Subir tu cara implica varios riesgos:

  • Suplantación de identidad
  • Deepfakes en contextos donde no quieres estar.
  • Fugas de datos. Porque si ya se han hackeado bancos, ¿qué no una app de fotos?

La mayoría no lo piensa porque, seamos honestos, todos queremos nuestra Polaroid con Shakira.

Tienes que describir perfectamente tu imagen de foto y a tu artista favorito / Redes Sociales
Tienes que describir perfectamente tu imagen de foto y a tu artista favorito / Redes Sociales

¿Debería publicar tu Polaroid o no?

Depende. Si eres de los que ya ha compartido toda su vida en redes, probablemente no te moleste. Pero si valoras tu privacidad o te incomoda que tu cara pueda ser usada sin tu permiso… piénsalo dos veces.

Como dicen los expertos en ciberseguridad: “La IA no olvida, ni borra, ni pide permiso”.

Así que antes de correr a hacer tu foto con tu artista favorito, piensa si quieres que ese recuerdo falso quede guardado para siempre en servidores que no controlas.

TE PUEDE INTERESAR

La película está generando gran expectativa entre sus seguidores.

Contra | 12/09/2025

‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿Vale la pena quedarse después de los créditos?
Actualmente es diputado federal en la LXVI Legislatura por la vía de representación proporcional.

Contra | 12/09/2025

¿Quién es Manuel Espino, diputado que sufrió un derrame cerebral?
Por la noche del jueves se reportó el fallecimiento de doña Alicia Matías.

Contra | 12/09/2025

¡Dieron por muerta a la abuelita heroína! Secretaría de Salud se equivoca y causa indignación
Te recomendamos
¿El chofer ya habló? Fiscalía CDMX revela dos líneas de investigación por explosión de pipa
Tecnología

LO ÚLTIMO

 