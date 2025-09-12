¿Quién es Manuel Espino, diputado que sufrió un derrame cerebral?

El diputado federal Manuel Espino se encuentra en estado delicado tras sufrir un derrame cerebral la noche del miércoles 10 de septiembre, según confirmó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

"Fue intervenido quirúrgicamente de emergencia tras el evento vascular", declaró Monreal, quien también expresó su solidaridad con la familia del legislador. Hasta el momento no se ha revelado el hospital donde se encuentra internado, pero compañeros legisladores y familiares siguen de cerca su evolución.

Hasta el momento no se más sobre su estado de salud / Redes Sociales

Una trayectoria que va del PAN a Morena

Manuel Espino Barrientos nació el 29 de noviembre de 1959 en Durango. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos, destacando como presidente nacional del PAN, comisionado del Servicio de Protección Federal, director del Conalep y actualmente como diputado federal por Morena.

Aunque hoy forma parte de la LXVI Legislatura por representación proporcional con la bancada guinda, sus orígenes políticos están en Acción Nacional, partido al que perteneció hasta 2011. Entre 1990 y 1993 fue consejero estatal del PAN en Chihuahua, y de 1994 a 1997 ocupó una curul como diputado federal, siendo secretario de la Comisión de la Defensa Nacional.

Manuel Espino fue dirigente del PAN nacional y ahora es de Morena / X: @ManuelEspino

De la seguridad pública a la política partidista

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Noroeste, Espino también se ha desempeñado como empresario y escritor. En 2020 asumió como Comisionado del Servicio de Protección Federal bajo la administración de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En su paso por el servicio público, también ha ocupado cargos como:

Director de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo en 1997

Coordinador de Giras de la Presidencia de la República de 2001 a 2002

Secretario de Gobierno de Naucalpan , Estado de México, en 2019

Director General del Conalep entre 2022 y 2024

Además, fundó en 2015 el Movimiento Social Ruta 5, plataforma desde la cual impulsó proyectos ciudadanos y de participación política.

Su carrera política es muy reconocida dentro de México / X: @ManuelEspino

“La fuerza de la juventud que renueva a México”

En su última publicación en redes sociales, Espino compartió una fotografía junto a un grupo de jóvenes y escribió: "Reconozco la fuerza de la juventud que renueva a México".

El mensaje ahora cobra otro sentido, mientras la clase política sigue atenta a su evolución médica. Hasta el momento, no hay reportes oficiales sobre su recuperación, pero Morena ha asegurado que se mantendrán al tanto y ofrecerán más información conforme avance su estado de salud.