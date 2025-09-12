¡Dieron por muerta a la abuelita heroína! Secretaría de Salud se equivoca y causa indignación

En medio del dolor y la tragedia, un error de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México encendió las redes sociales. Alicia Matías Teodoro, identificada como la 'abuelita heroína' que protegió a su nieta de las llamas tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, fue incluida erróneamente en la lista de fallecidos.

Por la noche del jueves, las autoridades informaron que nueve personas habían perdido la vida en el siniestro (siete hombres y dos mujeres) y 77 personas resultaron heridas. Entre las supuestas víctimas mortales apareció el nombre de doña Alicia, una mujer cuya historia conmovió por el enorme acto de amor al cubrir con su cuerpo a su nieta.

Sin embargo, horas más tarde, la propia Secretaría de Salud tuvo que salir a aclarar: Alicia Matías Teodoro está viva y en estado grave.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia”, señaló la dependencia en un comunicado.

Todo se trató de un error, la abuelita heroína continúa con vida / Redes Sociales

“Ofrecemos una sincera disculpa”

La Secretaría de Salud de la CDMX reconoció públicamente su falla: “En la información difundida el día de ayer sobre las personas fallecidas tras el incidente, se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro”.

Ante tal error, la dependencia federal asegura que esta corrigiendo este tipo de errores, por lo que ofrecen un disculpa: “Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”.

También prometieron revisar sus procesos internos: “Estamos revisando los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así vuelva a repetirse y reforzar la certeza en la información que compartimos con la ciudadanía”.

Doña Alicia Matías se dio a conocer por salvar a su nieta en la explosión de la pipa / Redes Sociales

Redes revientan: “¡Ni una cosa pueden hacer bien!”

Como era de esperarse, la indignación no se hizo esperar. El error provocó una cascada de críticas contra la Secretaría de Salud en redes sociales:

“¡Ni una cosa pueden hacer bien!”

“No mmn cómo con algo tan delicado tengan errores…”

“Suponemos que ya corrieron al IMBÉCIL que dio esa información, ¿verdad?”

“Son unos auténticos ineptos”

Mientras tanto, Alicia lucha por su vida en un hospital, y la sociedad espera no solo justicia, sino que no vuelvan a “matar en papel” a quien todavía tiene batalla por dar.

Los familiares de la abuelita también salieron a desmentir la noticia / Redes Sociales