Muere Ana Daniela Barragán, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa

Ana Daniela Barragán Ramírez había estado desaparecida tras la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

¿Dónde está Ana Daniela Barragán? Familia espera resultados de ADN tras explosión en Iztapalapa
Ana Daniela Barragán era estudiante de Ingeniería de Alimentos en la UNAM | Redes sociales
Laura Reyes Medrano
11 de Septiembre de 2025

Tras la explosión del día 10 de septiembre, de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se confirmó el fallecimiento de Ana Daniela Barragán, estudiante de Ingeniería de Alimentos en la UNAM, después de varias horas de búsqueda.

 

Por medio de redes sociales se comenzó a difundir información de Ana Daniela para su localización/RS
El nombre de Ana Daniela se hizo viral luego de que un rescatista respondiera una llamada en su celular quemado e informara a su familia del accidente. Desde entonces, la joven permanecía en calidad de desaparecida, pues no figuraba en los listados oficiales de lesionados ni en hospitales de la Ciudad de México.

La FES Cuautitlán expresó sus condolencias a familiares y amigos de la estudiante de Ingeniería en Alimentos, recordando su compromiso académico y lamentando profundamente la pérdida de una integrante de su comunidad universitaria.

La noticia de su fallecimiento se suma a la cifra de víctimas de esta tragedia, que hasta el último reporte oficial había dejado a ocho personas muertas y más de 90 heridas.

La familia de Ana Daniela había recorrido distintos hospitales sin obtener información clara sobre su paradero, la UNAM confirmó este 11 de septiembre su muerte a través de un comunicado en redes sociales, así como su novio, quien estuvo difundiendo información para encontrarla.

 

 

 

