Integrantes de Oasis se pasean por Ecatepec

La mítica banda británica Oasis ya está lista para los conciertos que ofrecerá este fin de semana en la Ciudad de México, y muestra de ello es que algunos de sus integrantes se dieron el tiempo de pasear por Ecatepec, en el Estado de México, así como por la zona arqueológica de Teotihuacán.

Gira de reencuentro con paradas turísticas

Será este 12 y 13 de septiembre cuando la banda conformada por los hermanos Noel y Liam Gallagher se presente en el Estadio GNP de la CDMX, como parte de su esperada gira de reencuentro, la cual ha cautivado a sus seguidores, quienes desde hace meses agotaron los boletos para ambas fechas.

Oasis se presenta en CDMX este 12 y 13 de septiembre/X

‘Bonehead’ se echó la vuelta por Ecatepec

Antes de subir al escenario, los integrantes de Oasis —Paul Arthurs, Andy Bell y Christian Madden— aprovecharon su llegada anticipada al país para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del Valle de México, incluyendo el mismísimo Ecatepec.

Esto se supo gracias a las publicaciones en redes sociales que hizo Paul Arthurs, mejor conocido como 'Bonehead', guitarrista fundador de la banda, quien compartió un video en el que se observa una combi del transporte público circulando por la México-Pachuca bajo la lluvia.

Muchos de sus seguidores identificaron rápidamente que se trataba de Ecatepec, uno de los municipios más poblados, pero también más peligrosos del país.

Bonehead compartió varias historias con paisajes de Ecatepec/IG: @boneheadspage

De paso rumbo a Teotihuacán

La razón por la que los integrantes de Oasis cruzaron por Ecatepec es que ese municipio formaba parte del camino hacia las pirámides de Teotihuacán, la emblemática zona turística del país que 'Bonehead' y compañía visitaron para conocer, tomar fotos y grabar videos.

El destino de los músicos de Oasis fueron las pirámides de Teotihuacán/IG: @boneheadspage

Oasis tocará por primera vez en CDMX desde 2008

Tras su recorrido por el Valle de México, ahora los músicos de Oasis, incluidos los hermanos Gallagher, se alistan para los conciertos del viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Estadio GNP.

Será la primera vez que la banda británica se presenta en la capital del país desde 2008, es decir, hace casi 20 años, lo que convierte estas fechas en presentaciones históricas.