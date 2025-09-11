Atentados a las Torres Gemelas 24 años: Galería de FOTOS que recuerdan la tragedia del 11/S

Hoy, 11 de septiembre de 2025, se cumplen 24 años del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, perpetrado por al menos 19 miembros de al-Qaeda bajo el mando de Osama bin Laden.

El 11 de septiembre se conmemoran 24 años de los trágicos atentados en el World Trade Center y el Pentágono.

24 años después de los ataques del 11 de septiembre del 2001

Hoy se recuerda el despegue del Vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 que transportaba a 92 personas y que partió de Boston con destino a Los Ángeles a las 8:00 de la mañana, sin que sus ocupantes supieran que sería su último viaje. Quince minutos más tarde, despegó el Vuelo 175 de United Airlines, con 62 pasajeros en la misma ruta. A las 8:19, la tripulación del vuelo 11 notificó a la torre de control que habían sido secuestrados por terroristas de Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, quien se convirtió en el principal adversario de Estados Unidos.

Ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

El vuelo 11 chocó contra la Torre Norte del World Trade Center a las 8:46 a.m., causando 92 muertes entre pasajeros y 1,600 empleados. Dieciocho minutos después, un segundo vuelo impactó la Torre Sur, resultando en 65 muertes a bordo y 900 en el edificio.

A las 10:00 colapsó la Torre Sur del World Trade Center, seguida por la Torre Norte 29 minutos después, resultando en cerca de tres mil muertes por los atentados de Al-Qaeda, lo que marcó un cambio significativo en la lucha contra el terrorismo en EE. UU.

La imagen de personas asomándose a la ventana de la torre norte durante un incendio es impactante, ya que muchos se lanzaron en su desesperación.

Las imágenes del colapso del World Trade Center mostraron la desesperación de quienes se lanzaron al vacío. Miles de rescatistas trabajaron arduamente para ayudar a los sobrevivientes atrapados entre los escombros, enfrentando una densa nube de humo y polvo que dificultó su labor y causó la muerte de algunos por inhalación de gases tóxicos.

Bomberos acudieron a la zona del ataque para brindar ayuda.

El atentado fue cubierto por los medios de comunicación a nivel mundial.

Cuatro aviones fueron secuestrados por miembros de al Qaeda.