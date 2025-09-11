OCESA aclara que no tuvo nada que ver con Axe Ceremonia tras los hechos investigados

La empresa aseguró que no fue promotora ni organizadora del festival

Mariana Alcántara Contreras
11 de Septiembre de 2025
OCESA aclara que no tuvo nada que ver con Axe Ceremonia tras los hechos investigados
El hecho desató críticas hacia la organización del evento y abrió una investigación oficial. | X

El pasado 5 de abril de 2025, durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, una estructura metálica colapsó a causa de una racha de viento, provocando la muerte de dos fotoperiodistas y dejando varios heridos. El hecho desató críticas hacia la organización del evento y abrió una investigación oficial.

Tras lo sucedido, la empresa OCESA emitió un comunicado en el que lamentó los hechos: “Reiteramos, con profundo respeto, nuestro más sentido pésame ante las lamentables pérdidas”.

Autoridades continúan con la investigación sobre los hechos en Axe Ceremonia. / RS
Autoridades continúan con la investigación sobre los hechos en Axe Ceremonia. / RS

OCESA también aclaró su papel en el evento, al precisar que “no fue promotor, organizador ni responsable del evento, y no participó en forma alguna en la dirección, decisión ni logística de los servicios que motivaron los lamentables sucesos”

Sobre su participación, la empresa puntualizó que “prestó servicios como un proveedor más de los muchos que hubo en el evento” y añadió que se mantiene en comunicación con las autoridades: “la empresa colabora para explicar cualquier duda que hubiera sobre los servicios que OCESA prestó”.

OCESA reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en torno a los hechos. / RS
OCESA reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en torno a los hechos. / RS

 

Finalmente, OCESA reafirmó su postura de apego a la legalidad y transparencia en sus operaciones: “Como empresa apegada a la normatividad y legalidad, respetamos el proceso en curso, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de todas las personas que forman parte del ecosistema del entretenimiento en vivo”

OCESA expresó su pésame por las pérdidas ocurridas en el festival y dijo colaborar con las autoridades. / Xx

OCESA expresó su pésame por las pérdidas ocurridas en el festival y dijo colaborar con las autoridades. / Xx

 

TE PUEDE INTERESAR

Julio Preciado es hospitalizado de emergencia: este es su estado de salud

Contra | 11/09/2025

Julio Preciado es hospitalizado de emergencia: este es su estado de salud
iOS 26: Lista de celulares que ya no podrán actualizarse en 2025 y serán lentos

Contra | 11/09/2025

iOS 26: Lista de celulares que ya no podrán actualizarse en 2025 y serán lentos
La Casa de los Famosos: Hay siete nominados esta semana

Contra | 11/09/2025

La Casa de los Famosos: Hay siete nominados esta semana
Te recomendamos
Julio Preciado es hospitalizado de emergencia: este es su estado de salud
Música
Entretenimiento
Tendencias

LO ÚLTIMO

 