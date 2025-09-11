La Casa de los Famosos: Hay siete nominados esta semana

La Casa de los Famosos México entra a su recta final, y en una noche más llena de sorpresas, donde la suerte fue el factor principal, quedaron definidos los siete nominados de esta semana. Todos ellos están en riesgo de salir el próximo domingo.
Noche de nominación con “huevos de la suerte”
En esta ocasión, La Jefa determinó que cada habitante, al pasar al Confesionario, debía nominar con 3, 2 y 1 punto, respectivamente. Pero además, debían abrir un huevo de la suerte, el cual contenía diferentes acciones:
- Anular su nominación
- Nominar a tres habitantes distintos
- Puntos extra, entre otras sorpresas.
¿Quiénes están nominados esta semana?
Luego del intercambio de puntos entre los seis integrantes del equipo Noche y los tres del equipo Día, la placa de nominados quedó conformada por los siguientes siete habitantes:
- Elaine – 10 puntos
- Shiky – 7 puntos
- Aarón Mercury – 6 puntos
- Aldo de Nigris – 6 puntos
- Abelito – 5 puntos
- Alexis Ayala – 5 puntos
- Dalílah Polanco – 5 puntos
Los únicos dos habitantes que libraron la nominación fueron:
- Guana, por ser líder de la semana y tener inmunidad
- Mar, quien no recibió suficientes puntos
¿Cómo votar por tu favorito?
Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.
Reglas y horarios de votación
- Sólo se puede votar los días: miércoles, jueves, viernes y domingo, en los horarios establecidos.
- Las votaciones se realizan a través de un código QR o desde el sitio web oficial.
Paso a paso para votar
- Entra al sitio oficial
Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
- Elige a quién quieres salvar
Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.
- Confirma tu voto
Asegúrate de enviarlo correctamente y... ¡listo!
¿Cuándo se puede votar?
- Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
- Jueves: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.
- Viernes: mismo horario que el jueves.
- Domingo (Gala de Eliminación): desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m.
¿Cuántas veces se puede votar?
- Público general: 1 voto por día.
- Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios.