La Casa de los Famosos: Hay siete nominados esta semana

La Casa de los Famosos México entra a su recta final, y en una noche más llena de sorpresas, donde la suerte fue el factor principal, quedaron definidos los siete nominados de esta semana. Todos ellos están en riesgo de salir el próximo domingo.

Noche de nominación con “huevos de la suerte”

En esta ocasión, La Jefa determinó que cada habitante, al pasar al Confesionario, debía nominar con 3, 2 y 1 punto, respectivamente. Pero además, debían abrir un huevo de la suerte, el cual contenía diferentes acciones:

Anular su nominación

Nominar a tres habitantes distintos

Puntos extra, entre otras sorpresas.

Esta semana los huevos de la suerte fueron factor en la nominación/X: @LaCasaFamososMx

¿Quiénes están nominados esta semana?

Luego del intercambio de puntos entre los seis integrantes del equipo Noche y los tres del equipo Día, la placa de nominados quedó conformada por los siguientes siete habitantes:

Elaine – 10 puntos

– 10 puntos Shiky – 7 puntos

– 7 puntos Aarón Mercury – 6 puntos

– 6 puntos Aldo de Nigris – 6 puntos

– 6 puntos Abelito – 5 puntos

– 5 puntos Alexis Ayala – 5 puntos

– 5 puntos Dalílah Polanco – 5 puntos

Los únicos dos habitantes que libraron la nominación fueron:

Guana , por ser líder de la semana y tener inmunidad

, por ser y tener Mar, quien no recibió suficientes puntos

Así quedó la placa de nominados/X: @LaCasaFamososMx

¿Cómo votar por tu favorito?

Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.

Reglas y horarios de votación

Sólo se puede votar los días: miércoles, jueves, viernes y domingo , en los horarios establecidos.

, en los horarios establecidos. Las votaciones se realizan a través de un código QR o desde el sitio web oficial.

Paso a paso para votar

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar. Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y... ¡listo!

Los habitantes que permanecen se deciden con base en votos de la gente/X: @LaCasaFamososMx

¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.

desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.

durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala. Viernes: mismo horario que el jueves.

mismo horario que el jueves. Domingo (Gala de Eliminación): desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m.

¿Cuántas veces se puede votar?