¿Facundo pidió su salida de La Casa de los Famosos?: “Sabía que no iba a ganar”

Las encuestas y filtraciones no fallaron, pues Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos, saliendo del reality show 43 días después del inicio y en medio de señalamientos sobre que él mismo pidió su salida.

Los salvados por el público

En la placa de nominados estaban cuatro habitantes y, aunque muchos creían que Shiky saldría por ser menos conocido que el resto, él, junto a la actriz Dalílah Polanco, fueron los dos primeros salvados por el público.

Facundo se convirtió en el sexto eliminado del reality/X: @LaCasaFamososMx

De tal modo que al carrusel se fueron Facundo y, por segunda semana consecutiva, Aarón Mercury, el único habitante del Cuarto Noche que estaba en riesgo de salir. Finalmente, Aarón regresó a la competencia, por lo que Facundo, conductor del recordado programa Incógnito, fue el sexto eliminado, hecho que para muchos fue una sorpresa, pues al inicio se perfilaba como uno de los favoritos para ganar.

¿Facundo pidió su salida?

Para otro sector del público, la eliminación de Facundo ya se veía venir, incluso creen que él mismo la pidió, tomando en cuenta diferentes comentarios, actitudes y hasta la crisis emocional que vivió hace apenas unos días después de una llamada con su novia Delia, la cual, lejos de ponerlo feliz, le provocó tristeza y lágrimas.

“Sabía que yo no iba a ganar la final, pero sí tenía la ilusión de llegar. También no está mal estar afuera, yo ya no tenía mucho más qué dar, ya no me aguantaba ni a mí mismo”, comentó el locutor en la post gala.

El Cuarto Noche se mantiene en la competencia y se perfila para tener al ganador/X: @LaCasaFamososMx

“Fui lacra con otros y generé malas vibras”

Facundo también aceptó que generó “malas vibras” y que tuvo comportamientos que pudieron no agradar ni a sus compañeros ni al público, que finalmente decide quién continúa en la competencia.

“También fui lacra con otros y generé malas vibras, porque de repente tú estás platicando a la cámara sin nadie a tu alrededor y lo que hablas luego lo ponen en el cine, entonces siempre crecen las malas vibras.”

“En este reality no eres dueño de tu tiempo en ningún momento. Todo el tiempo estás en tensión. Todo el tiempo estás tenso por las pruebas, por el presupuesto, la prueba del líder… todo el tiempo la casa juega a que estés en máxima alerta y eso es complicado de vivir”, comentó.

Ya sólo quedan nueve participantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx

¿Quién ganará según Facundo?

Ya sólo quedan nueve participantes dentro de La Casa de los Famosos, y de todos ellos, Facundo considera que Abelito será el ganador.