Precio del dólar hoy lunes 8 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la semana

Este lunes 8 de septiembre de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.65 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.71 pesos por unidad.



Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.28 pesos a la compra y $18.95 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.65 pesos por unidad/Google



¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?



Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:



Banco Afirme



Compra: $17.90 pesos

Venta: $19.30 pesos



Santander



Compra: $17.55 pesos

Venta: $19.25 pesos



BBVA Bancomer



Compra: $17.66 pesos

Venta: $19.19 pesos



Banamex



Compra: $18.10 pesos

Venta: $19.14 pesos



Banorte



Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos



Banco Azteca



Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.19 pesos.