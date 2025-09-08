Precio del dólar hoy lunes 8 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la semana

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.28 pesos a la compra y $18.95 pesos a la venta

Geovanni Rodríguez Catarino
8 de Septiembre de 2025
El peso sigue poniendo a raya al dólar estadounidense. | Pixabay

Este lunes 8 de septiembre de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.65 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del pasado viernes en $18.71 pesos por unidad.


Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.28 pesos a la compra y $18.95 pesos a la venta.

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?


Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:


Banco Afirme


Compra: $17.90 pesos

Venta: $19.30 pesos


Santander


Compra: $17.55 pesos

Venta: $19.25 pesos


BBVA Bancomer


Compra: $17.66 pesos

Venta: $19.19 pesos


Banamex


Compra: $18.10 pesos

Venta: $19.14 pesos


Banorte


Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos


Banco Azteca


Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.19 pesos.

