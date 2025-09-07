Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025

La edición 2025 de los MTV Video Music Awards se realizó el 7 de septiembre en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, en una ceremonia conducida por LL Cool J y transmitida por CBS, MTV y Paramount+. La gala combinó actuaciones en vivo, homenajes a leyendas de la música y premios históricos que marcaron tendencia en la industria.

Ricky Martin recibió el Latin Icon Award como referente de la música latina. /@MTV

Los grandes triunfadores

La gran protagonista fue Lady Gaga, quien con 12 nominaciones logró consagrarse como Artista del Año y arrasó con su colaboración Die With a Smile. Por su parte, Ariana Grande obtuvo el premio más codiciado de la noche, Video del Año, con Brighter Days Ahead, además de llevarse el galardón a Mejor Pop. Uno de los momentos históricos llegó con Rosé, integrante de BLACKPINK, que junto a Bruno Mars ganó la categoría de Canción del Año por APT., convirtiéndose en la primera artista coreana en alcanzar este reconocimiento.

Lady Gaga's full Artist Of The Year acceptance speech tonight at the #VMAs pic.twitter.com/LPgwVVQBy0 — The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) September 8, 2025

Lista completa de ganadores MTV VMAs 2025

* Artista del Año: Lady Gaga

* Video del Año: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

* Canción del Año: Rosé & Bruno Mars – APT.

* Mejor Artista Nuevo: Alex Warren

* Mejor Álbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

* Mejor Colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

* Mejor Pop: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

* Mejor R&B: Mariah Carey – Type Dangerous

* Mejor Alternativo: Sombr – Back to Friends

* Mejor K-Pop: Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again

* Mejor Afrobeats: Tyla – Push 2 Start

* Mejor Country: Megan Moroney – Am I Okay?

* Canción del Verano: Tate McRae – Just Keep Watching

* MTV Push Performance del Año: KATSEYE – Touch

Mejor Álbum: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet. /@MTV

La noche también estuvo marcada por grandes homenajes. Mariah Carey fue reconocida con el Video Vanguard Award por su trayectoria musical; Ricky Martin recibió el Latin Icon Award como referente de la música latina; y Busta Rhymes fue distinguido con el Rock the Bells Visionary Award. Además, un emotivo tributo a Ozzy Osbourne reunió en el escenario a Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencourt y Yungblud, quienes interpretaron algunos de los temas más emblemáticos del “Príncipe de las Tinieblas”.

La ceremonia estuvo cargada de presentaciones en vivo que hicieron vibrar al público. Entre ellas destacaron Doja Cat, Sabrina Carpenter, J Balvin con DJ Snake, Alex Warren, Conan Gray, Tate McRae y Post Malone, junto a participaciones especiales de Lady Gaga, Mariah Carey y Busta Rhymes.

La gala de los MTV VMAs 2025 consolidó el poder femenino en la industria musical y celebró la diversidad de géneros que hoy conquistan al público global.

