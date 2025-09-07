Aumento de 2 pesos al pasaje en Ciudad de México: ¿Cuáles rutas y desde cuándo?

El transporte público en la Ciudad de México podría incrementar su tarifa, ya que hay una propuesta para ajustar el precio del pasaje en los camiones morados y verdes concesionados, con un alza de hasta dos pesos por persona.

Transportistas exigen ajuste por aumento de costos

Los transportistas que forman parte del grupo Movilidad de Vanguardia (Mova) buscan presentar una propuesta para que la Secretaría de Movilidad y el Congreso de la Ciudad de México autoricen este aumento. Argumentan que ya no es sostenible seguir ofreciendo el servicio sin un ajuste tarifario.

Se busca un plan de subsidio por parte del Gobierno de CDMX/Pixabay

“Representantes del Congreso de la Ciudad de México y del Gobierno capitalino aceptaron analizar la posibilidad de subsidiar el transporte público en la capital del país, por lo que pidieron a los concesionarios y operadores integrar una propuesta conjunta, donde expongan las necesidades del sector y qué soluciones plantean para resolver la problemática que los envuelve”, se lee en un comunicado.

Esta propuesta deberá ser entregada antes del 26 de septiembre.

Disminuyen usuarios y aumentan los costos

Los operadores de los camiones morados y verdes reportan una disminución en la cantidad de usuarios, debido a varios factores:

Competencia desleal con sistemas de transporte gubernamentales

Aumento del trabajo remoto

Crecimiento del uso de motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos

Además, señalan que mientras la tarifa sólo se duplicó en 20 años (de 4 a 8 pesos entre 2005 y 2025), el precio del diésel se ha incrementado en 386%, al pasar de 5.24 a 25.48 pesos por litro.

Uno de los argumentos es el elevado costo del combustible/Pixabay

¿Cuánto costaría y quién asumiría el alza?

La propuesta plantea subir el pasaje de 8 a 10 pesos, pero también busca que el Gobierno capitalino otorgue un subsidio para que el impacto no recaiga completamente en los usuarios.

“Un subsidio que pueda mitigar los costos de operación, pero que se considere una acción social a la movilidad; es decir, un subsidio para el usuario, porque el costo real de mover una persona es de entre 13 y 15 pesos”, detalló el grupo Mova.

Este posible incremento al transporte no incluye al Metro, Metrobús y demás medios manejados por el Gobierno/Pixabay

¿Qué medios de transporte están incluidos?

Este aumento no aplica al Metro, Metrobús, RTP, Cablebús u otros servicios integrados, ya que todos ellos forman parte del Sistema de Movilidad Integrada que es operado directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.