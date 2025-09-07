¿Cuánto costará la cena mexicana del 16 de septiembre 2025?

La noche del Grito de Independencia es una de las tradiciones más importantes en México, pero este 2025 el costo de la cena mexicana refleja el impacto de la inflación en los alimentos y servicios.

Costo en casa

Preparar la cena en casa para cinco personas puede costar entre 1 500 y 3 000 pesos, dependiendo del menú. El pozole, platillo estrella de la temporada, requiere un gasto estimado de 300 a 600 pesos en ingredientes, sin contar bebidas ni guarniciones.

De acuerdo con cálculos recientes, una olla de pozole rojo para diez personas asciende a aproximadamente 490.50 pesos, lo que equivale a unos 49 pesos por ración.

Comer fuera: fondas y restaurantes

Para quienes prefieran salir:

* Fonditas y antojitos: entre 300 y 500 pesos por persona.

* Restaurantes de gama media: menús especiales desde 800 hasta 1 800 pesos por comensal, con opciones que incluyen música en vivo y bebidas.

Los hoteles y restaurantes de lujo ofrecen paquetes exclusivos que pueden superar los 3 000 pesos por persona, llegando incluso a más de 10 000 pesos, según el tipo de servicio y experiencia.

La canasta básica alimentaria alcanzó un precio promedio de 1 966.36 pesos en agosto, de acuerdo con la ANPEC. Aunque el incremento mensual fue de apenas 0.12 %, este aumento continuo influye directamente en el costo de los insumos que componen la cena patria.

La canasta básica alimentaria alcanzó un precio promedio de 1 966.36 pesos en agosto, de acuerdo con la ANPEC. / Pixabay