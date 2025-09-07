¡Hasta 200 mil pesos en Edomex! Nuevo apoyo Bienestar para personas de 18 a 64 años

Autoridades estatales destacaron que este apoyo forma parte de la estrategia para incentivar el empleo y reactivar la economía local

Mariana Alcántara Contreras
7 de Septiembre de 2025
El programa impulsará cooperativas con financiamiento directo. | Pixabay

La Secretaría del Bienestar del Estado de México anunció un nuevo programa de apoyo económico que otorgará hasta 200 mil pesos a personas de entre 18 y 64 años que formen parte de proyectos cooperativos. La iniciativa busca fortalecer el autoempleo y promover la creación de negocios sustentables en distintos municipios mexiquenses.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el beneficio no será individual ni para consumo personal, sino destinado a financiar proyectos productivos en áreas como artesanías, talleres de oficios, turismo, agroindustria, reciclaje y reparación.

Requisitos principales

Para acceder al apoyo, los interesados deben:

  • Conformar o estar en proceso de formar una sociedad cooperativa con al menos cinco integrantes.
     
  •  Presentar documentos básicos como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y situación fiscal.
     
  •  Entregar formatos oficiales: Solicitud de Asesoría, Designación de Representante Legal y Carta Compromiso.
     
  •  En caso de cooperativas ya constituidas, se deben añadir actas, constancias de registro, RFC y cuenta bancaria activa.

El proceso de inscripción estará abierto del 2 al 8 de septiembre de 2025, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en las 10 Oficinas Regionales de Empleo del Edomex.

Entre las sedes habilitadas se encuentran Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Atlacomulco, Tejupilco, San Mateo Atenco y La Paz.

Durante la semana del 8 al 12 de septiembre, se dará prioridad a quienes ya cuenten con un proyecto cooperativo en los giros autorizados.

Autoridades estatales destacaron que este apoyo forma parte de la estrategia para incentivar el empleo y reactivar la economía local. Con los recursos, se busca que las cooperativas mexiquenses puedan consolidarse y generar oportunidades sostenibles para la población.


