Esta es la multa por viajar en el Metro CDMX con cuetes: Anuncian operativo Cero Pirotecnia 2025

Del 9 al 17 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicará el “Operativo Cero Pirotecnia 2025” para evitar que artefactos explosivos, mejor conocidos como cohetones, entren a las instalaciones durante las celebraciones patrias. La medida busca proteger a los usuarios de riesgos mayores en trenes, pasillos y accesos de las estaciones con mayor incidencia.

Se hará una revisión en el Metro para evitar la transportación de cuetes/Metro CDMX

Las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos, encabezan la lista de puntos detectados con alta compra y venta de pirotecnia. Por ello, se reforzará la vigilancia con personal de la Policía Bancaria e Industrial y de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro, además del uso de detectores Garrett.

Revisiones, alcoholímetros y cámaras activas

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones de vigilancia incluyen la supervisión de trenes, pasillos y accesos, con especial atención en personas en estado de intoxicación o bajo efectos de sustancias tóxicas. También se empleará el sistema de videovigilancia para mantener un monitoreo constante en zonas de riesgo.

Viajar con estos artefactos pirotécnicos no está permitido y representa un castigo/Metro CDMX

El personal operativo, según indicaron, actuará conforme a derecho y respetando las garantías individuales. Todo el dispositivo tendrá coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y estará en función hasta que finalicen los festejos del 15 y 16 de septiembre.

¿Y si traes cohetones? ¡Multa y arresto!

Viajar con pirotecnia en el Metro no es una travesura sin consecuencias: el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece multas de hasta 2,171 pesos o arresto de 25 a 36 horas a quien transporte, venda o encienda estos artefactos en instalaciones del STC.

El operativo Cero Pirotecnia 2025 aplicará del 9 al 17 de septiembre/Metro CDMX

Además, portar objetos peligrosos como cohetes, petardos o bombas de humo puede implicar la remisión al juez cívico por poner en riesgo la seguridad colectiva. Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para evitar ingresar este tipo de mercancía.

“El Metro exhorta al público usuario a evitar ingresar a la red con este tipo de artículos durante las celebraciones patrias”, se lee en el comunicado.

Estaciones bajo la lupa

Estas son las estaciones del Metro CDMX en donde se tiene identificada mayor actividad de compra y venta de fuegos pirotécnicos.