Detienen a 14 personas por huachicol; entre ellos, marinos en activo y empresarios

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la identidad de los 14 detenidos relacionados con el presunto delito de huachicol (tráfico de combustible), entre los cuales destaca la presencia de empresarios y marinos en activo.

García Harfuch confirmó las detenciones en operativos/SSPC

Operativo nacional en cuatro estados

Durante una conferencia de prensa celebrada este domingo 7 de septiembre, el titular de Seguridad del Gobierno de México, acompañado por distintos funcionarios, detalló los operativos realizados en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Las investigaciones fueron encabezadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y resultaron clave para ubicar a los presuntos responsables de estos fraudes que han generado pérdidas millonarias.

Hay cinco marinos en activo entre los detenidos/SSPC

¿Quiénes son los detenidos?

Entre los 14 arrestados, se encuentran:

3 empresarios

5 marinos en activo

1 marino en retiro

5 exfuncionarios de aduanas

Los nombres difundidos por las autoridades son: Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Éndira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

Aún hay prófugos vinculados a la red

Las autoridades indicaron que la investigación no ha concluido, ya que varios prófugos siguen bajo seguimiento. Se espera que sean detenidos próximamente como parte de esta red de robo de combustible.

Harfuch respalda a la Secretaría de Marina

Respecto a la detención de los cinco marinos en activo, García Harfuch descartó responsabilidades directas del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien dirigió la dependencia durante la administración pasada.

Este tráfico de combustible se traduce en millones de pesos/SSPC