VIDEO: Filtran momento del asalto al hipnotista John Milton ¡Sí hubo disparos!

En redes sociales se ha filtrado un video que muestra el momento exacto en el que el hipnotista John Milton fue víctima de un asalto en una carretera de Sinaloa, en días pasados. Además de robarle una camioneta del año, los delincuentes lo intimidaron con disparos de arma de fuego al piso.

John Milton es un famoso hipnotista que toda su vida a ha trabajado en México/X

Así fue el asalto al 'Caballero de la Hipnosis'

Fue el pasado 2 de septiembre cuando el apodado ‘Caballero de la Hipnosis’ circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa, y de pronto fue interceptado por un grupo de hombres a bordo de un auto tipo sedán. De este descendieron para despojarlo de su camioneta blanca, marca Cadillac, modelo 2025.

Esto fue confirmado por un video que circula en redes sociales, donde efectivamente se observa cuando John Milton es abandonado en medio de la carretera, junto a una mujer, luego de que los delincuentes le quitaron su vehículo. Al momento de huir, los hombres realizaron varias detonaciones cerca de donde estaba el hipnotista, impactando contra el asfalto. Por fortuna, no resultó lesionado, ya que aparentemente fue sólo un acto intimidatorio.

Los delincuentes hicieron un par de disparos, pero sólo fue para intimidar al hipnotista/X

"Gracias a Dios, estoy bien": Milton

Mediante un comunicado, el equipo de John Milton aclaró que el hipnotista se “encuentra bien, sin ninguna lesión”, mientras que posteriormente trascendió que la camioneta robada fue recuperada, aunque no hay detenidos hasta ahora.

La camioneta robada a Milton fue localizada unas horas después del asalto/X

Por su parte, el propio ‘Caballero de la Hipnosis’ hizo una publicación en redes sociales donde agradeció las muestras de cariño recibidas luego de ser víctima del delito: