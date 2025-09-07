Adiós a la licencia de conducir permanente en CDMX 2025: ¿Por qué?

Nueva ley busca cancelar el trámite de este documento obligatorio para automovilistas

Geovanni Rodríguez Catarino
7 de Septiembre de 2025
La licencia de conducir permanente, que actualmente puede tramitarse en la Ciudad de México, podría desaparecer para dar paso nuevamente a la renovación periódica, con el objetivo de aumentar la seguridad de los peatones.

Desde la llegada de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno, la CDMX reactivó el trámite de la licencia permanente, misma que existió hace varios años, cuando Andrés Manuel López Obrador ocupó el mismo cargo, pero que fue eliminada por Marcelo Ebrard en 2007.
 

Desde noviembre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025, los capitalinos podrán tramitar la licencia de conducir permanente, debiendo aprobar un examen solo aquellos automovilistas que nunca antes hayan gestionado este documento.

Sin embargo, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México con la que buscan eliminar la licencia permanente en años posteriores. Esto implicaría que ya no se podría tramitar, aunque seguirían siendo válidas las emitidas hasta 2007 y las autorizadas entre noviembre de 2024 y 2025, bajo el concepto de “derecho adquirido”.
 

 

¿Por qué se busca eliminar la licencia permanente?

El argumento de los legisladores es que la licencia permanente está al alcance de cualquier automovilista, sin importar qué tan bueno sea al volante, lo cual representa un riesgo para los peatones.

Por ello, proponen que la licencia tenga que renovarse cada cierto tiempo, como sucedía antes, y que se incorporen pruebas de manejo para evaluar si las personas siguen siendo aptas para conducir.

Puntos clave de la iniciativa de ley

Eliminación de la licencia permanente: quienes la tramiten en 2025 podrán conservarla como un “derecho adquirido” durante la gestión de Clara Brugada. El resto de los conductores tendría que renovarla periódicamente.

Exámenes de manejo obligatorios: se propone exigir evaluaciones físicas y prácticas cada vez que se renueve la licencia.

Prioridad a los peatones: el partido Movimiento Ciudadano plantea un modelo de inclusión y movilidad segura, centrado en la protección de peatones.
 

¿Se puede seguir tramitando la licencia permanente?

Sí. Actualmente y hasta el 31 de diciembre de 2025, los ciudadanos pueden tramitar su licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, con un costo de mil 500 pesos.

Es importante destacar que esta propuesta es solo un proyecto de reforma, y debe ser discutido y votado en el Congreso local para su aprobación o rechazo.
 

