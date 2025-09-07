La Casa de los Famosos: ¿Facundo será el eliminado de hoy?

Esta noche La Casa de los Famosos conocerá a su sexto habitante eliminado y, aunque todo depende del voto del público, las filtraciones y encuestas en redes sociales ya perfilan quién podría abandonar el reality show.

Luego de que Elaine ganara la salvación y sacara de la placa a Abelito, solo quedan cuatro habitantes en riesgo: Aarón Mercury, Facundo, Shiky y Dalílah Polanco, estos tres últimos integrantes del Cuarto Día.

Abelito fue salvado por Elaine para salir de la placa de nominados/X: @LaCasaFamososMx

¿Se va Facundo?

De acuerdo con diversas filtraciones y encuestas difundidas por medios de espectáculos como Vaya Vaya, el favorito del público para quedarse es Aarón, del Cuarto Noche. Por ello, nuevamente el eliminado sería del Cuarto Día.

Y, en ese sentido, para sorpresa de muchos, quien podría dejar la casa es Facundo, pues su humor irreverente y algunas conductas recientes parecen no haber sido bien recibidas por la audiencia.

Porcentaje de apoyo (estimado)

Aarón Mercury: 64%

64% Shiky: 15%

15% Dalílah Polanco: 13%

13% Facundo: 8%

Las encuestas señalan a Facundo como el próximo eliminado del reality/X: @LaCasaFamososMx

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras:

Solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, dentro de horarios específicos.

Paso a paso para votar

1. Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.

3. Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!

Con la salvación de Abelito, los nominados sólo son Aarón, Facundo, Shiky y Dalílah/X: @LaCasaFamososMx

Horarios de votación

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.

desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala

durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado

¿Cuántas veces se puede votar?