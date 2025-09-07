La Casa de los Famosos: ¿Facundo será el eliminado de hoy?

Esta noche La Casa de los Famosos conocerá a su sexto habitante eliminado y, aunque todo depende del voto del público, las filtraciones y encuestas en redes sociales ya perfilan quién podría abandonar el reality show.
Luego de que Elaine ganara la salvación y sacara de la placa a Abelito, solo quedan cuatro habitantes en riesgo: Aarón Mercury, Facundo, Shiky y Dalílah Polanco, estos tres últimos integrantes del Cuarto Día.
¿Se va Facundo?
De acuerdo con diversas filtraciones y encuestas difundidas por medios de espectáculos como Vaya Vaya, el favorito del público para quedarse es Aarón, del Cuarto Noche. Por ello, nuevamente el eliminado sería del Cuarto Día.
Y, en ese sentido, para sorpresa de muchos, quien podría dejar la casa es Facundo, pues su humor irreverente y algunas conductas recientes parecen no haber sido bien recibidas por la audiencia.
Porcentaje de apoyo (estimado)
- Aarón Mercury: 64%
- Shiky: 15%
- Dalílah Polanco: 13%
- Facundo: 8%
¿Cómo votar por tu favorito?
El proceso de votación tiene reglas claras:
Solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, dentro de horarios específicos.
Paso a paso para votar
1. Entra al sitio oficial
Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:
www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
2. Elige a quién quieres salvar
Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.
3. Confirma tu voto
Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!
Horarios de votación
- Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
- Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala
- Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado
¿Cuántas veces se puede votar?
- Público general: 1 voto por día
- Suscriptores de ViX Premium: 10 votos diarios (pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios)