¿No logras conciliar el sueño? No eres el único: la UNAM revela cifras alarmantes

El insomnio se ha convertido en una preocupación creciente en México, afectando a más del 45% de los adultos, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este trastorno del sueño no solo impacta la calidad de vida, sino que también está vinculado a diversos problemas de salud.

Dormir mal puede derivar problemas de salud/iStock

Principales factores que contribuyen al insomnio en México

Expertos de la UNAM han identificado varios factores que contribuyen al insomnio en la población mexicana:

Jornadas laborales extensas : Las largas horas de trabajo afectan los horarios de descanso.

Uso excesivo de pantallas : La exposición prolongada a dispositivos electrónicos interfiere con la calidad del sueño.

Horarios de sueño irregulares : La falta de rutina en los horarios de descanso dificulta la conciliación del sueño.

Alteraciones hormonales o enfermedades crónicas: Condiciones médicas que afectan el ciclo del sueño. Expertos de la UNAM han identificado varios factores que contribuyen al insomnio en la población mexicana/iStock

Consecuencias del insomnio

El insomnio no solo provoca cansancio y deterioro de la memoria, sino que también puede llevar a:

Irritabilidad : Cambios en el estado de ánimo debido a la falta de descanso.

Debilitamiento del sistema inmunológico: Aumento de la susceptibilidad a enfermedades.

Es crucial que los mexicanos tomen conciencia de la importancia de un buen descanso/iStock

Ante esta alarmante cifra, es crucial que los mexicanos tomen conciencia de la importancia de un buen descanso. Consultar a un especialista y adoptar hábitos saludables de sueño puede ser el primer paso hacia una vida más saludable y productiva.