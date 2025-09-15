Anuncian multa de más de 330 mil pesos por preparar chiles en nogada con este ingrediente

Con la llegada del Mes Patrio, los chiles en nogada se convierten en uno de los platillos más buscados de la gastronomía mexicana. Sin embargo, un ingrediente tradicional que solía darles un toque dulce y crujiente está prohibido: el acitrón, derivado de la biznaga, una especie protegida en peligro de extinción.

Los chiles en nogada es uno de los platillos más buscados de la gastronomía mexicana/iStock

¿Por qué está prohibido el acitrón?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), extraer o comercializar acitrón constituye un delito ambiental, ya que la biznaga puede tardar hasta 40 años en crecer apenas 40 centímetros, lo que la hace altamente vulnerable.

El uso de este dulce en chiles en nogada, roscas de reyes u otros platillos típicos está prohibido por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Quienes lo consuman, posean o transporten se arriesgan a multas que van desde los 33 mil hasta más de 1 millón de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Además del riesgo legal, especialistas advierten que la pérdida de estas cactáceas afecta funciones ambientales como la retención de agua, la prevención de la erosión y la alimentación de polinizadores.

El acitrón es derivado de la biznaga/iStock

¿Qué ingredientes pueden sustituir el acitrón?

Ante ello, la Profepa recomienda sustituir el acitrón por ingredientes sustentables como piña, papaya, chilacayote, jícama, betabel o xoconostle cristalizados, con el fin de mantener la esencia del platillo sin dañar el ecosistema.

Celebrar las fiestas patrias con responsabilidad también implica cuidar el medio ambiente. Optar por alternativas al acitrón no solo protege a una especie en riesgo, sino que asegura que nuestras tradiciones gastronómicas sigan vivas sin poner en peligro la biodiversidad de México.