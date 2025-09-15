¿Maldición o coincidencia? Elaine confirma teoría de que posición en el zoom define al eliminado

La más reciente eliminación de La Casa de los Famosos no pudo escapar de la polémica. Y es que, más allá de las votaciones del público, que se supone son las que definen quiénes siguen o dejan el reality show, se reavivó el tema de la maldición de los eliminados, pues con la salida de Elaine Haro se confirmó que quien ocupa cierto lugar en el segmento del zoom termina dejando la casa.

En la tercera semana Ninel Conde estaba del lado izquierdo y fue la eliminada de la noche/X: @LaCasaFamososMx

La noche del pasado domingo, la joven actriz de 22 años, Elaine Haro, se convirtió en la séptima eliminada del reality show producido por Televisa, dejando buenas sensaciones tanto en el público como en sus compañeros que aún permanecen en la competencia.

Esto, a pesar de haber sido una de las pocas habitantes que jugó tanto con el Cuarto Día como con el Cuarto Noche.

A la siguiente semana la víctima de la maldición fue Priscila Valverde/X: @LaCasaFamososMx

¿La posición en el zoom define al eliminado?

La polémica surge a partir de su ubicación en el zoom de nominados, segmento del programa donde la conductora Galilea Montijo informa quiénes se salvan y pueden regresar a la casa.

Al final, quedan dos nominados, quienes regresan al patio, suben al carrusel y solo uno regresa; el otro se convierte en el eliminado de la semana.

Mariana Botas fue la siguiente en la lista/X: @LaCasaFamososMx

En la más reciente gala, Elaine se ubicó en el extremo izquierdo de la sala, desde la perspectiva del televidente. Curiosamente, es la misma posición en la que estuvieron:

Facundo

Mariana Botas

Priscila Valverde

Ninel Conde

Todos ellos, eliminados en las semanas que ocuparon ese lugar.

La maldición del extremo izquierdo

Desde la tercera semana de eliminación, con la salida de Ninel, hasta la séptima, con Elaine, todos los habitantes que se colocaron al extremo izquierdo del zoom fueron eliminados esa noche.

Las únicas excepciones en esta temporada han sido:

Olivia Collins , ubicada al centro en la primera semana

, ubicada al centro en la primera semana Adrián Di Monte, en el extremo derecho durante la segunda gala de eliminación

La semana pasada Facundo salió y sí, estaba alineado a la izquierda/X: @LaCasaFamososMx

¿Coincidencia o estrategia de producción?

Esta situación no ha pasado desapercibida por los seguidores del reality. Las opiniones están divididas: