VIDEO: Investigan a Natanael Cano por cantar en fiesta dentro de la cárcel de Hermosillo

El cantante Natanael Cano nuevamente está en el centro de la polémica, luego de que comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparentemente se le ve en una fiesta dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. Por este motivo, las autoridades del estado de Sonora ya investigan la veracidad de la grabación.

El cantante de corridos tumbados está en medio de la polémica/IG: @natanael_cano

El video dura 15 segundos y habría sido grabado en una celda

En la grabación, de apenas 15 segundos, se observa a un grupo de hombres comiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de lo que se presume es una celda.

Ahí, destaca un hombre cantando con guitarra, quien se presume es Natanael Cano, no solo por el parecido físico, sino también por su tono de voz muy peculiar.

Trasciende que el video sería de inicios de 2025, durante una fiesta de cumpleaños de un hombre recluido en el Cereso de Hermosillo, supuestamente amigo del cantante, y quien se encuentra preso por delitos sexuales.

La grabación se habría hecho dentro del Cereso de Hermosillo/X

Fiscalía de Sonora ya investiga

Al respecto, el fiscal Gustavo Salas informó que la Secretaría de Seguridad de Sonora ya se encuentra investigando la autenticidad del video y aseguró que, de confirmarse la presencia de Cano en el penal, habrá sanciones.

“Está verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva.

En todo caso, bueno, se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta directiva, con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría”, comentó el funcionario.

No es la primera vez que enfrenta problemas legales

Esta no es la primera vez que Natanael Cano está involucrado en problemas con la justicia. En 2024 fue acusado de sobornar a un policía municipal en Hermosillo, además de ser captado conduciendo a exceso de velocidad y realizando piruetas en las calles de la ciudad, hechos que él mismo grabó y publicó en redes sociales.

En redes sociales comenzó a difundirse un video que muestra, aparentemente, al cantante Natanael Cano interpretando canciones dentro del Cereso 1 de Hermosillo, durante lo que sería una celebración privada en honor a un interno acusado de violación. pic.twitter.com/b2hNz6QO7Y — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 15, 2025

Por ello, el cantante de 24 años fue vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho, mientras que los elementos de la Policía Municipal también fueron procesados por delitos relacionados con corrupción.