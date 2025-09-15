¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta? “Tu actual pareja le escribe a su ex”

El noviazgo entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que una versión periodística acusara al integrante de La Cotorrisa de una supuesta infidelidad a la cantante.

Roce con la prensa encendió los ánimos

Hace apenas unos días, la pareja fue objeto de críticas tras tener un roce con la prensa, a la cual el comediante dijo que no atendería porque siente que lo acosan desde que inició su relación con la actriz y cantante.

El comediante de La Cotorrisa es acusado de serle infiel a Susana Zabaleta/IG: @ricardomedijo

Durante un encuentro con reporteros, Susana Zabaleta se tropezó y cayó, lo que hizo enfurecer aún más a Ricardo Pérez, quien culpó a los representantes de los medios de comunicación por ocasionar la caída de su pareja.

“¿Para qué le escribes a tu ex?”: Cuevas lanza la bomba

Esa mala relación con los medios ahora tiene otro capítulo. El periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, colaborador de medios como Radio Fórmula, Imagen Televisión y anteriormente TV Azteca, comentó en una reciente emisión del podcast Cállate los Ojos que Ricardo Pérez habría tenido conversaciones subidas de tono con su ex pareja, Samii Herrera.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera (…)

Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero ¿para qué le escribes a tu ex?

Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas: tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo”, expresó Cuevas.

Samii Herrera y Ricardo fueron novios hace un tiempo/IG: @samii.herrera

Susana, Ricardo y Samii guardan silencio

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados se ha pronunciado públicamente para desmentir o aclarar la información.

Mientras la influencer y modelo Samii Herrera ha compartido publicaciones sobre su día a día y dinámicas con sus seguidores en redes sociales, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han documentado su gira de trabajo reciente por estados como Coahuila y Nuevo León.

Susana Zabaleta y su pareja no se han pronunciado públicamente al respecto/IG: @susanazabaleta