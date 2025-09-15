iOS 26: Paso a paso para instalar la actualización en tu iPhone

Llega el sistema operativo más ambicioso de Apple y así puedes tenerlo hoy mismo

La versión más actual del sistema operativo de Apple está disponible desde hoy 15 de septiembre | Apple
Geovanni Rodríguez Catarino
15 de Septiembre de 2025

Este 15 de septiembre, Apple lanzó oficialmente iOS 26, una de sus actualizaciones más ambiciosas y visualmente impactantes hasta la fecha. El sistema operativo ya está disponible para millones de iPhones en el mundo, pero no todos los modelos podrán instalarlo.

Si tienes un iPhone 11 en adelante, ya puedes actualizar. La versión incluye una nueva interfaz llamada Liquid Glass, traducción en vivo en llamadas y FaceTime, más inteligencia artificial, nuevos efectos visuales, y mejoras en seguridad, batería y accesibilidad.

¿Qué trae de nuevo el iOS 26?

La estrella de esta actualización es Liquid Glass, una interfaz translúcida con reflejos, animaciones suaves y fondos dinámicos que hacen que el iPhone luzca más moderno y fluido.

Además, Apple ahora integra traducción simultánea en tiempo real en llamadas, mensajes y videollamadas, gracias a Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial. También se estrena Visual Intelligence, una función que reconoce lo que aparece en pantalla para ofrecer atajos útiles al instante.

Otras novedades:

  • Widgets animados
  • Fondos 3D que reaccionan al movimiento del iPhone
  • Mejoras en apps como Mensajes, Música y Wallet
  • Mayor privacidad con filtros de llamadas y mensajes desconocidos

¿Tu iPhone es compatible con iOS 26?

No todos lo podrán tener. Apple limitó la actualización a modelos con chip A13 Bionic o superior. Aquí los modelos compatibles:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone SE (2ª y 3ª generación)
iPhone 12, 13, 14 y 15 (todas sus versiones)

Los siguientes modelos ya no recibirán la actualización:
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max y anteriores.

Pasos para instalar iOS 26 en tu celular

  1. Haz un respaldo completo
    • Ve a Configuración > tu nombre > iCloud > Respaldo
    • Toca “Realizar respaldo ahora”
  2. Conéctate a Wi-Fi y carga el iPhone
    • Debes tener al menos 50 % de batería y usar Wi-Fi estable
  3. Descarga e instala
    • Ve a Configuración > General > Actualización de software
    • Pulsa en “Descargar e instalar
    • Espera. El proceso tarda entre 20 minutos y 1 hora.
  4. Reinicia y configura
    • El teléfono se reiniciará automáticamente
    • Sigue los pasos para habilitar las nuevas funciones
Consejos para actualizar al iOS 26

  • No actualices si tienes poca memoria libre
  • Si tu iPhone es esencial para el trabajo, espera unos días por si hay errores iniciales
  • Ten paciencia: millones de usuarios están descargando al mismo tiempo.

 

