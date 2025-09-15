iOS 26: Paso a paso para instalar la actualización en tu iPhone

Este 15 de septiembre, Apple lanzó oficialmente iOS 26, una de sus actualizaciones más ambiciosas y visualmente impactantes hasta la fecha. El sistema operativo ya está disponible para millones de iPhones en el mundo, pero no todos los modelos podrán instalarlo.

Si tienes un iPhone 11 en adelante, ya puedes actualizar. La versión incluye una nueva interfaz llamada Liquid Glass, traducción en vivo en llamadas y FaceTime, más inteligencia artificial, nuevos efectos visuales, y mejoras en seguridad, batería y accesibilidad.

Del iPhone 11 en adelante podrán tener esta actualización/Apple

¿Qué trae de nuevo el iOS 26?

La estrella de esta actualización es Liquid Glass, una interfaz translúcida con reflejos, animaciones suaves y fondos dinámicos que hacen que el iPhone luzca más moderno y fluido.

Además, Apple ahora integra traducción simultánea en tiempo real en llamadas, mensajes y videollamadas, gracias a Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial. También se estrena Visual Intelligence, una función que reconoce lo que aparece en pantalla para ofrecer atajos útiles al instante.

Las actualizaciones del iOS 26 prometen una mejor experiencia de usuario/Apple

Otras novedades:

Widgets animados

Fondos 3D que reaccionan al movimiento del iPhone

Mejoras en apps como Mensajes, Música y Wallet

Mayor privacidad con filtros de llamadas y mensajes desconocidos

¿Tu iPhone es compatible con iOS 26?

No todos lo podrán tener. Apple limitó la actualización a modelos con chip A13 Bionic o superior. Aquí los modelos compatibles:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

iPhone 12, 13, 14 y 15 (todas sus versiones)

Los siguientes modelos ya no recibirán la actualización:

iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max y anteriores.

Pasos para instalar iOS 26 en tu celular

Haz un respaldo completo Ve a Configuración > tu nombre > iCloud > Respaldo

Toca “Realizar respaldo ahora” Conéctate a Wi-Fi y carga el iPhone Debes tener al menos 50 % de batería y usar Wi-Fi estable Descarga e instala Ve a Configuración > General > Actualización de software

Pulsa en “ Descargar e instalar ”

” Espera. El proceso tarda entre 20 minutos y 1 hora. Reinicia y configura El teléfono se reiniciará automáticamente

Sigue los pasos para habilitar las nuevas funciones

Ten paciencia porque millones alrededor del mundo también intentarán actualizar sus dispositivos/Apple

Consejos para actualizar al iOS 26