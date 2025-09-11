iOS 26: Lista de celulares que ya no podrán actualizarse en 2025 y serán lentos

Apple anunció que el próximo 15 de septiembre de 2025 se liberará oficialmente iOS 26, la nueva versión del sistema operativo para iPhone que traerá mejoras de seguridad, funciones de inteligencia artificial y herramientas visuales más avanzadas. Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de estas actualizaciones, ya que varios modelos quedarán fuera de la compatibilidad.

Entre los equipos que ya no recibirán soporte se encuentran los iPhone XS, XS Max, XR y X, además de generaciones anteriores como iPhone 8, 7, SE (primera generación), 6s, 6 y 5s. Esto significa que estos dispositivos quedarán sin parches de seguridad y podrían volverse más lentos con el paso del tiempo.

Por el contrario, los modelos que sí podrán actualizarse abarcan desde el iPhone 11 hasta las líneas más recientes como iPhone 16 e incluso la serie 17, además de los iPhone SE de segunda y tercera generación. También estarán incluidos los iPhone 12, 13, 14 y 15 en todas sus versiones.

La decisión responde a que los modelos más antiguos ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar de forma óptima las nuevas funciones que trae consigo iOS 26, como la integración de Apple Intelligence y mejoras visuales bajo el concepto de Liquid Glass.

Para los usuarios que mantienen un iPhone fuera de la lista, Apple recomienda evaluar la actualización de su dispositivo, ya que al no recibir iOS 26 quedarán expuestos a fallas de seguridad y con un rendimiento limitado en aplicaciones cada vez más exigentes.

