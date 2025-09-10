¿Qué traerá iOS 26? Nuevo diseño, Apple Intelligence y lista de iPhones compatibles

Apple presentó la versión RC (Release Candidate) de iOS 26, considerada prácticamente idéntica a la edición final que será lanzada la próxima semana para todos los usuarios. La actualización ya está disponible para desarrolladores y beta pública, marcando el cierre del ciclo de pruebas.

Entre sus principales novedades destacan el rediseño “Liquid Glass”, que ofrece un aspecto translúcido y dinámico en pantalla de bloqueo y widgets; la integración de Apple Intelligence, que potencia aplicaciones como Mensajes, Mapas, Música, Wallet y CarPlay; así como la nueva herramienta Recovery Assistant, que permitirá restaurar un iPhone bloqueado sin necesidad de computadora.

La compañía confirmó además que iOS 26 llegará de forma paralela a iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26 y visionOS 26, reforzando el ecosistema Apple con más funciones inteligentes y de seguridad.

iPhones compatibles con iOS 26

De acuerdo con la información oficial, la nueva versión del sistema operativo será compatible con los siguientes modelos:

* iPhone 15 (toda la gama)

* iPhone 14 (toda la gama)

* iPhone 13 (toda la gama)

* iPhone 12 (toda la gama)

* iPhone 11 (toda la gama)

* iPhone XS, XS Max y XR

* iPhone SE (segunda generación y posteriores)

Con este lanzamiento, Apple busca dar un salto significativo en la experiencia de sus usuarios, apostando por un diseño renovado, inteligencia artificial aplicada al día a día y un soporte más práctico para la gestión de sus dispositivos.

