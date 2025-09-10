¿Vas a comprar un auto por internet? La CDMX te protege con módulos “Compra Segura”

Ante el incremento de estafas y venta de autos con reporte de robo a través de internet, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, puso en marcha el programa "Compra Segura", con el fin de dar mayor certeza y seguridad a compradores y vendedores de vehículos.

El objetivo es dar mayor certeza y seguridad a compradores y vendedores de vehículos/X: @FiscaliaCDMX

¿Cómo funciona?

Los Módulos de Identificación Vehicular (MIV) funcionan como puntos de encuentro seguros donde personal especializado revisa el estatus legal de las unidades.

El trámite es gratuito y requiere agendar una cita en el portal oficial de la FGJ CDMX. El formulario te solicitará:

Nombre y datos de contacto

Rol en la transacción (comprador o vendedor)

Datos del vehículo

Módulo de atención elegido

El servicio es completamente gratuito/X: @FiscaliaCDMX

¿En dónde se encuentran los módulos?

Existen dos sedes para atenderte:

MIV Doctores: Dr. Vértiz 59, casi esquina con Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

MIV Iztapalapa: Enrique Contel s/n, casi esquina con avenida Guelatao, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa