¿Vas a comprar un auto por internet? La CDMX te protege con módulos “Compra Segura”

Ante el incremento de estafas y venta de autos con reporte de robo a través de internet, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, puso en marcha el programa "Compra Segura", con el fin de dar mayor certeza y seguridad a compradores y vendedores de vehículos.
¿Cómo funciona?
Los Módulos de Identificación Vehicular (MIV) funcionan como puntos de encuentro seguros donde personal especializado revisa el estatus legal de las unidades.
El trámite es gratuito y requiere agendar una cita en el portal oficial de la FGJ CDMX. El formulario te solicitará:
- Nombre y datos de contacto
- Rol en la transacción (comprador o vendedor)
- Datos del vehículo
- Módulo de atención elegido
¿En dónde se encuentran los módulos?
Existen dos sedes para atenderte:
- MIV Doctores: Dr. Vértiz 59, casi esquina con Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- MIV Iztapalapa: Enrique Contel s/n, casi esquina con avenida Guelatao, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa
¡Que no te sorprendan!
Si vas a comprar un vehículo anunciado en redes sociales u otra plataforma digital, solicita que el punto de encuentro sea en uno de nuestros Módulos de Identificación Vehicular #MIV, donde te ayudamos a realizar una #CompraSegura
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 9, 2025