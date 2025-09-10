SEP aclara si es obligatorio ir a clases el 15 de septiembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el lunes 15 de septiembre de 2025 habrá clases normales en el nivel básico en todo el país. Esto significa que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir de manera regular, ya que la fecha no está considerada como descanso oficial en el calendario escolar.

No obstante, algunas instituciones educativas podrán organizar ceremonias cívicas conmemorativas. / Pixabay

La dependencia federal precisó que, aunque la jornada se ubica en vísperas del Grito de Independencia, no se trata de un día feriado. El único descanso marcado en el calendario es el martes 16 de septiembre, en conmemoración del Día de la Independencia de México.

De esta forma, la SEP descartó la existencia de un megapuente en estas fechas patrias, pues únicamente el martes será inhábil de manera oficial.

No obstante, algunas instituciones educativas podrán organizar ceremonias cívicas conmemorativas o realizar ajustes de horario según sus propias dinámicas, por lo que se recomienda a padres de familia y tutores mantenerse atentos a los avisos de cada plantel.

La dependencia federal precisó que, aunque la jornada se ubica en vísperas del Grito de Independencia, no se trata de un día feriado./ Pixabay

Con esta aclaración, la autoridad educativa busca dar certeza a las familias mexicanas sobre la organización de las actividades escolares en el marco de las celebraciones patrias.

Además, la SEP reiteró que el calendario vigente debe cumplirse estrictamente, por lo que los días de descanso escolar no son modificables salvo disposición oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que garantiza uniformidad en todo el sistema educativo nacional.





El único descanso marcado en el calendario es el martes 16 de septiembre. / Pixabay