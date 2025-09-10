¿Lloverá hoy miércoles 10 de septiembre en CDMX? Activan alerta púrpura por intensas precipitaciones

Toma tus precauciones, porque este miércoles 10 de septiembre se esperan nuevamente fuertes lluvias en la Ciudad de México, similares a las que ya dejaron afectaciones como encharcamientos e inundaciones durante la madrugada de hoy.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó desde muy temprano sus diferentes alertas por lluvias mañaneras en prácticamente las 16 alcaldías de la CDMX, siendo la más afectada Tlalpan, donde se activó la alerta púrpura por lluvias mayores a 70 mm.

Calles y transporte afectados

En el sur de la capital se reportaron afectaciones por encharcamientos en avenidas como Periférico, Tlalpan, Circuito Interior e Insurgentes, así como en la carretera Picacho-Ajusco.

Se activó alerta púrpura por la mañana en la alcaldía Tlalpan/SGIRPC

Además, el Tren Ligero, que corre por una parte de Calzada de Tlalpan, amaneció con acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, motivo por el cual se implementó servicio provisional de Taxqueña a Las Torres con unidades de la RTP.

Las intensas lluvias en CDMX también han provocado caída de árboles/X

Pronóstico para la tarde

Para la tarde de este miércoles, el pronóstico del tiempo de la misma dependencia advierte que habrá lluvias fuertes desde las 15:00 horas en adelante, que podrían alcanzar los 60 mm.

La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 25 °C, con un cielo despejado pasado el mediodía, pero nublado por la tarde.

Nuevamente lloverá en prácticamente todo el país/Conagua

Pronóstico de lluvias para el 10 de septiembre de 2025