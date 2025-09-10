Precio del dólar hoy miércoles 10 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.26 pesos a la compra y $18.85 pesos a la venta

Geovanni Rodríguez Catarino
10 de Septiembre de 2025
El dólar le ganó apenas unos centavos al peso mexicano. | Pixabay

Este miércoles 10 de septiembre de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.64 pesos, algunos centavos por arriba de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.62 pesos por unidad. 

 

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.26 pesos a la compra y $18.85 pesos a la venta.

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?

 

Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:

 

Banco Afirme

 

Compra: $17.80 pesos

Venta: $19.20 pesos

 

Santander

 

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.20 pesos

 

BBVA Bancomer

 

Compra: $17.77 pesos

Venta: $18.90 pesos

 

Banamex

 

Compra: $18.08 pesos

Venta: $19.12 pesos

 

Banorte

 

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos

 

Banco Azteca

 

Compra: $17.60 pesos

Venta: $19.09 pesos.

