Florinda Meza reaparece para aclarar los “siete defectos” de Chespirito

Florinda Meza reapareció públicamente para defender la memoria de Roberto Gómez Bolaños tras la polémica desatada por la serie Chespirito, sin querer queriendo, y por una entrevista que, asegura, fue sacada de contexto con fines lucrativos.

En charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz denunció que sus palabras fueron manipuladas para generar escándalo, especialmente aquellas donde se mencionaban los supuestos “siete defectos” de los hijos del comediante.

“Cuando la gente quiere lucrar sin escrúpulos, hace eso, se mete en la vida de los demás. Y toda la gente que está fuera no tiene ni el antes ni el después de una entrevista, está descontextualizada”, explicó Meza.

La también actriz de Doña Florinda lamentó que medios de comunicación hayan tergiversado su mensaje original, lo que considera no solo una falta de ética, sino un acto ilegal. “Eso es manipulación, vamos. No es periodismo y mucho menos diversión”, aseguró.

Florinda Meza aclara que solo buscan hacerle daño / Redes Sociales

“Fue hecho con dolo”

Sobre la serie que retrata la vida de Chespirito y su entorno, Meza fue directa: jamás dio su consentimiento para que usaran su historia ni su imagen, y aseguró que el retrato presentado es falso y ofensivo para todos los involucrados.

“Esto fue hecho con dolo. No di mi autorización y está documentado que hay un daño profesional, un daño moral”, declaró.

Florinda aclaró que Roberto Gómez Bolaños nunca fue ese hombre frívolo que algunos intentan retratar y que Graciela Fernández, su esposa, tampoco era la mujer intolerante que se muestra.

“Roberto no es esa frivolidad que plantearon. Graciela tampoco era una mujer intolerante, ella sabía cómo era la vida de su esposo y no esperaba que fuera a las fiestas infantiles y estaba grabando. Todo eso está falseado, todo es falso”, puntualizó.

La actriz reapareció para ofrecer una entrevista y aclarar todo / Redes Sociales

“Todos tenemos errores, la vida no es perfecta”

Florinda también se refirió al paso del tiempo y cómo algunas decisiones del pasado se usan hoy para dañar a las personas sin contexto ni compasión. “Cuando eres joven, a veces contestas con toda sinceridad porque nunca imaginas que 30, 40, 50 años después van a destrozar tu vida con aquello. Y eso es ruin y es ilegal además. O sea, es ilegal, es un hecho ilícito”, expresó.

Recalcó que cometer errores es parte del crecimiento humano y que la vida es una constante prueba y error, hasta encontrar el acierto. “Hasta que el error se convierte en un acierto y en un éxito”, remató. Florinda Meza dejó claro que no está dispuesta a guardar silencio si de proteger la imagen de su esposo se trata.

Florinda Meza dijo que la serie solo puso mal a su esposo con la gente / Redes Sociales