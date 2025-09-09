Otro marino muerto en menos de una semana tras estallar el caso de huachicol fiscal

En menos de una semana, otro capitán de la Secretaría de Marina (Semar) perdió la vida en circunstancias que han encendido las alertas. Se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien falleció durante una presunta práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, confirmó la institución este martes.

El fallecimiento del marino ocurre apenas un día después de que Abraham Jeremías Pérez Ramírez, también capitán y exjefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se quitara la vida en su oficina. Ambos nombres aparecen ligados en investigaciones y declaraciones relacionadas con la red de huachicoleo fiscal que involucra a funcionarios de alto rango y empresarios.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, indicó la dependencia.

El capital Abraham Jeremías Pérez fue el primero en fallecer / Redes Sociales

Estuvo al frente de la aduana en Manzanillo

Adrián Omar del Ángel fue encargado del puerto de Manzanillo, Colima, antes de ser asignado a Sonora. Según el periodista Héctor de Mauleón, su salida del cargo se dio tras un “acuerdo” con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas, y con el almirante Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Por ahora, la versión oficial señala un accidente, aunque la proximidad de su muerte con la del capitán Pérez Ramírez ha generado sospechas, sobre todo porque ambos estuvieron relacionados con áreas sensibles del sistema portuario mexicano.

La Secretaría de Marina dio a conocer la muerte del otro marino / Redes Sociales

“No hay relación con huachicol fiscal”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los hechos y negó cualquier vínculo entre la muerte de Pérez Ramírez y la investigación en curso: “Nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina”.

El pasado 8 de septiembre, Abraham Jeremías Pérez Ramírez presuntamente se quitó la vida. Estaba señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga perdió la vida en un campo de tiro / Redes Social