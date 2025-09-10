Descuento del 85% en predial, impuestos y multas por Fiestas Patrias: Requisitos

Aprovechando el espíritu patrio y como medida de apoyo a la economía familiar, autoridades municipales en México lanzaron una campaña especial que incluye descuentos de hasta el 85% en pagos de predial, impuestos, recargos y multas, con el objetivo de incentivar la regularización de contribuciones y evitar la acumulación de deudas.

Si debes el predial, multas o recargos este es tu momento para pagarlos/X

Durante esta iniciativa, que forma parte de las celebraciones por la Independencia, se contempla también un 70% de rebaja en multas de tránsito y sanciones municipales, todo como parte de un esfuerzo por reforzar la cultura del cumplimiento fiscal, aliviar la carga económica de las familias y mejorar la recaudación local que se traduce en mejores servicios públicos.

El descuento estará disponible del 15 al 19 de septiembre/X

Además de estos beneficios, los pagos podrán realizarse en efectivo o con tarjeta, con opción a planes diferidos de tres a nueve meses, según las posibilidades de cada contribuyente. Todo está pensado para facilitar que la ciudadanía se ponga al corriente y evite cargos futuros.

Ahora bien, estos descuentos aplican únicamente en el municipio de Culiacán, Sinaloa, como parte de la campaña denominada Semana Patria, que se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre, según lo anunciado por el Ayuntamiento local. El beneficio abarca contribuciones como el Impuesto Predial, el ISAI, pagos a mercados y vía pública, estacionamientos e incluso aportaciones al Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI).

Este programa es exclusivo del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa/X

Los pagos deben hacerse directamente en las cajas del Ayuntamiento de Culiacán, en los horarios habituales de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, y el martes 16 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas. El gobierno municipal recordó que lo recaudado será destinado al mejoramiento de servicios como alumbrado, seguridad y mantenimiento de espacios públicos.