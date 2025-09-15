La Casa de los Famosos: Elaine es la séptima eliminada de la competencia

La Casa de los Famosos ya sólo cuenta con ocho participantes, luego de que durante la noche del domingo, y para sorpresa de muchos, la eliminada de la semana fue Elaine.
Eran seis los habitantes nominados, siendo salvados uno a uno los integrantes originales del equipo Noche: Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito. Al carrusel final llegaron Elaine y Shiky, regresando este último, perteneciente al equipo Día.
Recta final del reality show
Tras 50 días de competencia, a esta tercera temporada del reality show de Televisa le restan 20 días para llegar a su fin y tres eliminaciones más, antes de definir a los cinco finalistas. La gran final se celebrará el domingo 5 de octubre.
¿Quiénes siguen en competencia?
Los famosos que aún están dentro del reality son:
- Aarón Mercury (Noche)
- Abelito (Noche)
- Aldo de Nigris (Noche)
- Alexis Ayala (Noche)
- Mar Contreras (Noche)
- Dalílah Polanco (Día)
- Guana (Día)
- Shiky (Día)
El cuarto Eclipse y las reglas del juego
Aunque todos los participantes duermen en un solo cuarto llamado Eclipse, siguen compitiendo por equipos, Noche y Día. Esta dinámica se mantendrá en las próximas nominaciones del miércoles, a menos que La Jefa imponga una nueva regla que modifique la asignación de puntos entre los habitantes.