Ya sólo quedan en la casa 8 famosos y en tres semanas en la gran Final

La Casa de los Famosos: Elaine es la séptima eliminada de la competencia
Elaine salió de La Casa de los Famosos después de 50 días de encierro. | X: @LaCasaFamososMx
Geovanni Rodríguez Catarino
15 de Septiembre de 2025

La Casa de los Famosos ya sólo cuenta con ocho participantes, luego de que durante la noche del domingo, y para sorpresa de muchos, la eliminada de la semana fue Elaine.

Eran seis los habitantes nominados, siendo salvados uno a uno los integrantes originales del equipo Noche: Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito. Al carrusel final llegaron Elaine y Shiky, regresando este último, perteneciente al equipo Día.

Recta final del reality show

Tras 50 días de competencia, a esta tercera temporada del reality show de Televisa le restan 20 días para llegar a su fin y tres eliminaciones más, antes de definir a los cinco finalistas. La gran final se celebrará el domingo 5 de octubre.

¿Quiénes siguen en competencia?

Los famosos que aún están dentro del reality son:

  • Aarón Mercury (Noche)
  • Abelito (Noche)
  • Aldo de Nigris (Noche)
  • Alexis Ayala (Noche)
  • Mar Contreras (Noche)
  • Dalílah Polanco (Día)
  • Guana (Día)
  • Shiky (Día)
El cuarto Eclipse y las reglas del juego

Aunque todos los participantes duermen en un solo cuarto llamado Eclipse, siguen compitiendo por equipos, Noche y Día. Esta dinámica se mantendrá en las próximas nominaciones del miércoles, a menos que La Jefa imponga una nueva regla que modifique la asignación de puntos entre los habitantes.

