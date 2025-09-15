La Casa de los Famosos: Elaine es la séptima eliminada de la competencia

La Casa de los Famosos ya sólo cuenta con ocho participantes, luego de que durante la noche del domingo, y para sorpresa de muchos, la eliminada de la semana fue Elaine.

La actriz de 22 años se convirtió en la séptima eliminada/X: @LaCasaFamososMx

Eran seis los habitantes nominados, siendo salvados uno a uno los integrantes originales del equipo Noche: Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito. Al carrusel final llegaron Elaine y Shiky, regresando este último, perteneciente al equipo Día.

Recta final del reality show

Tras 50 días de competencia, a esta tercera temporada del reality show de Televisa le restan 20 días para llegar a su fin y tres eliminaciones más, antes de definir a los cinco finalistas. La gran final se celebrará el domingo 5 de octubre.

De los 15 participantes, ya sólo siguen en competencia 8/X: @LaCasaFamososMx

¿Quiénes siguen en competencia?

Los famosos que aún están dentro del reality son:

Aarón Mercury (Noche)

Abelito (Noche)

Aldo de Nigris (Noche)

Alexis Ayala (Noche)

Mar Contreras (Noche)

Dalílah Polanco (Día)

Guana (Día)

Shiky (Día)

Será el próximo 5 de octubre cuando se lleve a cabo la Final/X: @LaCasaFamososMx

El cuarto Eclipse y las reglas del juego

Aunque todos los participantes duermen en un solo cuarto llamado Eclipse, siguen compitiendo por equipos, Noche y Día. Esta dinámica se mantendrá en las próximas nominaciones del miércoles, a menos que La Jefa imponga una nueva regla que modifique la asignación de puntos entre los habitantes.