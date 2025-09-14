La Casa de los Famosos: Filtran nombre del eliminado de Cuarto Noche

Esta noche se conocerá el nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos, y más que nunca las probabilidades apuntan a que salga un integrante del Cuarto Noche, ya que cinco de los seis nominados pertenecen a ese equipo.

Guana salvó a Dalílah y cambió el tablero

Después de que Guana defendiera la salvación, su decisión fue sacar de la placa de eliminados a Dalílah Polanco, por lo que Shiky, del equipo Día, es el único nominado ajeno al Cuarto Noche.

Y aunque se pensaba que podría ser el eliminado, según filtraciones y encuestas de medios especializados, es quien más votos podría recibir del público para quedarse.

Ya sólo quedan nueve habitantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx

¿Quién podría salir esta noche?

Si las encuestas se cumplen, Alexis Ayala, Elaine y Abelito se perfilan como los candidatos más fuertes a salir esta noche, ya que Aldo de Nigris y Aarón Mercury —los otros dos nominados— también se encuentran altos en los porcentajes de preferencia del público.

Porcentaje estimado de apoyo del público:

Shiky – 30%

– 30% Aldo de Nigris – 17%

– 17% Aarón Mercury – 16%

– 16% Elaine – 13%

– 13% Abelito – 12%

– 12% Alexis Ayala – 12%

Según encuestas, Shiky es quien más votos del público recibe/Facebook

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos:

Paso a paso para votar:

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar. Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!

Es el público que con sus votos decide quién se queda en la casa/X: @LaCasaFamososMx

Horarios de votación:

Miércoles (Noche de Nominación): desde el final de la Gala hasta las 12:00 a.m.

desde el final de la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.

durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala. Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado.

¿Cuántas veces se puede votar?