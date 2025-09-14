La Casa de los Famosos: Filtran nombre del eliminado de Cuarto Noche

Esta noche se conocerá el nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos, y más que nunca las probabilidades apuntan a que salga un integrante del Cuarto Noche, ya que cinco de los seis nominados pertenecen a ese equipo.
Guana salvó a Dalílah y cambió el tablero
Después de que Guana defendiera la salvación, su decisión fue sacar de la placa de eliminados a Dalílah Polanco, por lo que Shiky, del equipo Día, es el único nominado ajeno al Cuarto Noche.
Y aunque se pensaba que podría ser el eliminado, según filtraciones y encuestas de medios especializados, es quien más votos podría recibir del público para quedarse.
¿Quién podría salir esta noche?
Si las encuestas se cumplen, Alexis Ayala, Elaine y Abelito se perfilan como los candidatos más fuertes a salir esta noche, ya que Aldo de Nigris y Aarón Mercury —los otros dos nominados— también se encuentran altos en los porcentajes de preferencia del público.
Porcentaje estimado de apoyo del público:
- Shiky – 30%
- Aldo de Nigris – 17%
- Aarón Mercury – 16%
- Elaine – 13%
- Abelito – 12%
- Alexis Ayala – 12%
¿Cómo votar por tu favorito?
El proceso de votación tiene reglas claras y días específicos:
Paso a paso para votar:
- Entra al sitio oficial
Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
- Elige a quién quieres salvar
Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.
- Confirma tu voto
Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!
Horarios de votación:
- Miércoles (Noche de Nominación): desde el final de la Gala hasta las 12:00 a.m.
- Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.
- Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado.
¿Cuántas veces se puede votar?
- Público general: 1 voto por día
- Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios (pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios)