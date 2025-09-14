Miss Universe México 2025: ¿Quién es Fátima Bosch, la gran ganadora?

El sábado 13 de septiembre, el escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan se convirtió en el epicentro de la belleza, el talento y la resiliencia. Ahí, frente a millones de ojos, la representante de Tabasco, Fátima Bosch Fernández, se coronó como Miss Universe México 2025, haciendo historia como la primera tabasqueña en lograrlo.

Fátima Bosch fue la representante del estado de Tabasco/IG: @fatimaboschfdz

Pero detrás del vestido y la banda hay una historia que va mucho más allá del glamour. Fátima no llegó por casualidad. Llegó para quedarse.

¿Quién es Fátima Bosch?

La reina que fue niña con dislexia, TDA y bullying escolar.

Nacida en Santiago de Teapa, Tabasco, Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios en la prestigiada NABA de Milán, Italia. Su camino en certámenes comenzó como Flor Tabasco y este 2025 arrasó como Miss Universe Tabasco hasta ganar el nacional.

Fueron 32 las participantes, una por cada entidad del país/IG: @missuniverse.mexico

Desde pequeña enfrentó dislexia, TDAH e hiperactividad, y fue víctima de bullying escolar. Pero su historia de superación es lo que hoy la convierte en un ícono de empoderamiento, especialmente para las niñas que alguna vez se sintieron fuera de lugar. “Lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar”, ha dicho en entrevistas recientes.

La favorita que predijo hasta la inteligencia artificial

Fátima no solo brilló en la pasarela. Fue pronosticada como una de las 5 favoritas por modelos de IA antes del concurso. Su dominio escénico, su autenticidad y su potente voz (también canta) la posicionaron como una competidora integral desde el arranque.

El próximo reto de Fátima es el Miss Universo que se realizará en Tailandia durante noviembre /IG: @fatimaboschfdz

Durante su participación, destacó en todas las etapas: traje típico, traje de baño, gala y ronda de preguntas, donde mostró templanza, inteligencia emocional y seguridad.