Clausuran Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina por maltrato y desnutrición

Autoridades de Nuevo León clausuraron de manera temporal el centro tras denuncias de ciudadanos

Laura Reyes Medrano
13 de Septiembre de 2025

La División Ambiental del Gobierno de Nuevo León clausuró de manera temporal el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina luego de una inspección que confirmó denuncias sobre maltrato, abandono y falta de atención veterinaria en decenas de ejemplares.

Denuncias ciudadanas destapan irregularidades

La intervención se realizó tras múltiples reportes en redes sociales que exhibían fotografías de perros desnutridos y en estado de abandono, además de mensajes en los que se acusaba incluso la muerte de algunos animales dentro de las instalaciones.

Las imágenes generaron indignación y presión social, lo que llevó a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a desplegar una inspección inmediata en el lugar.

Hallazgos de la Secretaría de Medio Ambiente

En un comunicado oficial, la dependencia informó que se encontraron graves deficiencias:

  • 79 ejemplares resguardados con signos de maltrato y desnutrición visible.

  • Falta de atención veterinaria adecuada.

  • Ausencia de registros, bitácoras y expedientes de los animales.

  • Deficiencias de limpieza en las áreas de estancia.

“Se detectaron 79 ejemplares en el sitio, (…) quienes también se encuentran con falta de atención veterinaria y cuentan con estado de maltrato y desnutrición visible”, precisó la dependencia estatal.

 

En contraste, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, minimizó los hallazgos. A través de sus redes sociales aseguró que el centro sigue operando y negó que existan casos de crueldad o muertes de animales.

De acuerdo con Nava, la clausura es parcial y de carácter administrativo, derivada únicamente de inconsistencias en la integración de expedientes, mismas que —prometió— se solventarán el próximo lunes.

 

Exigen transparencia y acciones inmediatas

Las versiones encontradas entre el gobierno estatal y el municipal han generado incertidumbre. Organizaciones protectoras de animales y ciudadanos han exigido claridad en el proceso y medidas urgentes para garantizar el bienestar de los ejemplares rescatados.

