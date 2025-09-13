Ley Seca en el Estado de México: Municipios y horarios del 15 y 16 de septiembre 2025

Municipios mexiquenses implementarán restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias

Varios municipios del Estado de México han anunciado la aplicación de la Ley Seca | iStock
Laura Reyes Medrano
13 de Septiembre de 2025

Con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia, varios municipios del Estado de México han anunciado la aplicación de la Ley Seca los días 15 y 16 de septiembre de 2025. Esta medida busca garantizar un ambiente seguro y ordenado durante las festividades.

Municipios con Ley Seca

Hasta el momento, los siguientes municipios han confirmado la implementación de la Ley Seca:

Chalco: Inicia el 15 de septiembre a las 07:00 horas y concluye el 16 de septiembre a las 22:00 horas.

Ecatepec: Desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Metepec: Comienza el 15 de septiembre a las 00:01 horas y finaliza el 16 de septiembre a las 17:00 horas.

San Mateo Atenco: Desde las 00:01 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Zinacantepec: Solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas.

Nezahualcóyotl: la  Ley Seca aplicará desde las 00:00 horas del 15 hasta las 23:59 del 16 de septiembre.

Tianguistenco: De las 19:00 horas del 15 hasta las 23:59 del 16 de septiembre.

Ocoyoacac: Desde las 12:00 horas del 15 hasta las 24:00 del 16 de septiembre.

Acambay: De las 14:00 horas del 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del 16.

Quienes sean sorprendidos vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca podrán enfrentar multas/iStock
Multas por incumplimiento

De acuerdo con el Código Electoral del Estado de México, quienes sean sorprendidos vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca podrán enfrentar:

  • Multas superiores a 5,000 pesos.

  • Arresto administrativo de 24 a 36 horas.

