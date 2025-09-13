Ley Seca en el Estado de México: Municipios y horarios del 15 y 16 de septiembre 2025

Con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia, varios municipios del Estado de México han anunciado la aplicación de la Ley Seca los días 15 y 16 de septiembre de 2025. Esta medida busca garantizar un ambiente seguro y ordenado durante las festividades.

Ley seca en el Estado de México

Municipios con Ley Seca

Hasta el momento, los siguientes municipios han confirmado la implementación de la Ley Seca:

Chalco: Inicia el 15 de septiembre a las 07:00 horas y concluye el 16 de septiembre a las 22:00 horas.

Ecatepec: Desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Metepec: Comienza el 15 de septiembre a las 00:01 horas y finaliza el 16 de septiembre a las 17:00 horas.

San Mateo Atenco: Desde las 00:01 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Zinacantepec: Solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas.

Nezahualcóyotl: la Ley Seca aplicará desde las 00:00 horas del 15 hasta las 23:59 del 16 de septiembre.

Tianguistenco: De las 19:00 horas del 15 hasta las 23:59 del 16 de septiembre.

Ocoyoacac: Desde las 12:00 horas del 15 hasta las 24:00 del 16 de septiembre.

Acambay: De las 14:00 horas del 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del 16.

Quienes sean sorprendidos vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca podrán enfrentar multas/iStock

Multas por incumplimiento

De acuerdo con el Código Electoral del Estado de México, quienes sean sorprendidos vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas durante el periodo de Ley Seca podrán enfrentar: