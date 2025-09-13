Maratón gratis de Batman de Christopher Nolan por el 'Batman Day': ¿dónde y cuándo?

Este viernes 19 de septiembre, los fans del Caballero de la Noche tendrán una cita obligada en la Ciudad de México. Con motivo del Batman Day, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrecerá un maratón gratuito con la trilogía dirigida por Christopher Nolan, una de las más aclamadas del cine de superhéroes. Las funciones se realizarán en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este evento es una celebración a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop, que desde su debut en 1939 ha inspirado a generaciones. A diferencia de otros superhéroes, Batman no tiene poderes sobrenaturales. “Su fortaleza está en la disciplina, la inteligencia y la resiliencia”, destacan los organizadores.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet es el punto para la reunión / Redes Sociales

Una saga que cambió el cine de superhéroes

La visión de Nolan le dio un giro radical al cine de superhéroes. Con un enfoque realista y temáticas profundas como el terrorismo, la justicia y la corrupción, su trilogía logró posicionarse como referente cultural.

Entre el elenco destacan:

Christian Bale como un Batman complejo y vulnerable;

Heath Ledger con una interpretación del Joker que le valió un Oscar póstumo;

Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Hardy y Anne Hathaway, quienes completan el reparto de lujo.

“Gracias a Nolan, el cine de superhéroes dejó de ser visto solo como entretenimiento y pasó a ser parte de la conversación cultural y cinematográfica mundial”, se lee en la reseña oficial del evento.

Ver en pantalla grande 'El caballero de la noche' será muy grato / Redes Sociales

Horarios y ubicación del maratón gratuito

Este será el itinerario de proyección:

Batman inicia – 12:00 hrs

El caballero de la noche – 14:30 hrs

El caballero de la noche asciende – 17:15 hrs

📍DÓNDE: Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, CDMX

📅 CUÁNDO: Viernes 19 de septiembre

🕛 HORA: Desde las 12:00 horas

El acceso es completamente gratuito, ideal para pasar un día completo con palomitas, nostalgia y acción.

Desde medio día, comienzan las películas de Batman / Redes Sociales